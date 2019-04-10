Госзакупки по новым правилам. Что изменится

Источник материала: Вороновская газета





С 1 июля нынешнего года государственные закупки начнут проходить по новым правилам.

Как сообщили в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси, в перспективе вступления нашей страны в ВТО и развития электронного правительства возникла необходимость приведения законодательства Республики Беларусь о государственных закупках в соответствие с международными требованиями. Принята новая редакция закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», которая вступит в силу с 1 июля 2019 года.

В чем суть новшеств?

В переходе к электронному типу государственных закупок в полном объеме, внедрению электронных закупок на основе OCDS (стандарт открытых контрактных данных) и открытых данных в Беларуси. Будет разработана и внедрена Государственная информационно-аналитическая система (ГИАС).





Какие преимущества дадут нововведения?

ГИАС будет способствовать повышению прозрачности и эффективности государственных закупок и снижению операционных издержек для покупателей и продавцов, а также

улучшению качества государственных услуг в целом. В результате новаций автоматизированная система сможет анализировать весь жизненный цикл закупок, начиная с их планирования и завершая исполнением контрактов. Станет возможным подписание контрактов в форме электронного документа, а также дополнительных соглашений, в том числе о расторжении контрактов. Будет внедрен модуль закупок из одного источника в электронном формате, станет доступной информация (справка) о закупке из одного источника. Кроме того, появится возможность размещения каталога товаров.





Как предприятию оптимально войти в новую систему?

Ничего сложного в новой системе нет, но есть нюансы. Для того чтобы безболезненно привыкнуть и эффективно действовать по новым правилам системы закупок, придется пройти курсы повышения квалификации в Национальном центре маркетинга, который является оператором www.icetrade.by — официального сайта по размещению информации о государственных закупках и закупках за счет собственных средств. Для оказания содействия деятельности предприятий в регионах работает сеть филиалов. Для дальнейшего разъяснения по вопросам о новых правилах и повышения квалификации в системе госзакупок предприятия любой формы собственности могут обращаться в филиалы Национального центра маркетинга , которые работают в каждом областном центре. Консультации осуществляются на бесплатной основе.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

Фото: из открытых источников https://grodnonews.by/