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В д. Корговды Вороновского района горел дом
11.04.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
09.04.2019 в 08-59 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Корговды Гирковского с/С Вороновского района. В результате повреждено перекрытие, стены и имущество в доме. Предполагаемая причина пожара- нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электрооборудования холодильника).
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09.04.2019 в 08-59 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Корговды Гирковского с/С Вороновского района. В результате повреждено перекрытие, стены и имущество в...
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