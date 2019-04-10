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В д. Корговды Вороновского района горел дом

11.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В д. Корговды Вороновского района горел дом

09.04.2019 в 08-59 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Корговды Гирковского с/С Вороновского района. В результате повреждено перекрытие, стены и имущество в доме. Предполагаемая причина пожара- нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электрооборудования холодильника).

https://grodno.mchs.gov.by

 
 
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09.04.2019 в 08-59 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Корговды Гирковского с/С Вороновского района. В результате повреждено перекрытие, стены и имущество в...
 
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