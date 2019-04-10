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Акция «Чистый водоем» стартует в Беларуси

11.04.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Республиканская акция «Чистый водоем» стартует в Беларуси, сообщили БЕЛТА в РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» (БООР).

Акция продлится до 19 апреля. Она в первую очередь направлена на экологическое воспитание всех слоев населения, привлечение внимания к проблеме загрязнения водоемов, а также на приведение в порядок прибрежной зоны водоемов и водотоков накануне открытия сезона массового активного отдыха на природе. «Для участия в акции достаточно обратиться по месту жительства в районную организационную структуру БООР, где сообщат о месте и времени ее проведения, а также выдадут все необходимое. Можно и самостоятельно приехать в любимые места отдыха и убрать мусор с участка береговой линии», — сказали в БООР.

БООР проводит акцию «Чистый водоем» с 2014 года. За это время сотрудники БООР совместно с представителями различных организаций и другими участниками акции привели в порядок более 4 тыс. км береговой линии водоемов и водотоков. В акции участвовали более 30 тыс. человек, было вывезено около 5 тыс. куб.м мусора.

 
 
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Республиканская акция «Чистый водоем» стартует в Беларуси, сообщили БЕЛТА в РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» (БООР). Акция продлится до 19...
 
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