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Лукашенко обсудил с Додоном двустороннее сотрудничество и отношения с Украиной и Россией

11.04.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился сегодня в Минске с Президентом Молдовы Игорем Додоном, передает корреспондент БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился сегодня в Минске с Президентом Молдовы Игорем Додоном, передает корреспондент БЕЛТА.
 
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