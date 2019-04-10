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Лукашенко обсудил с Додоном двустороннее сотрудничество и отношения с Украиной и Россией
11.04.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился сегодня в Минске с Президентом Молдовы Игорем Додоном, передает корреспондент БЕЛТА.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился сегодня в Минске с Президентом Молдовы Игорем Додоном, передает корреспондент БЕЛТА.
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