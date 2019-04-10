5G, VR-дата-центр и защищенные облачные решения — beCloud на «ТИБО-2019»

Источник материала: Новости Хотимска

На выставке «ТИБО-2019» beCloud поделился экспертным мнением о развитии облачных услуг в Республике Беларусь. Посетителям представлены перспективные облачные продукты «Защищенное рабочее место государственного служащего», «Частное облако», «Защищенная виртуальная инфраструктура», «Защищенный хостинг на виртуальном сервере» и «Защищенный виртуальный хостинг».

У клиентов beCloud появилась возможность использования технологий, отвечающих самым строгим требованиям по информационной безопасности. Защита облачных услуг реализована с использованием решений мировых лидеров (Micro Focus, Kaspersky, S-terra, Veeam, Vmware, IDC, Huawei, Microsoft, Imperva, Palo Alto Networks, Fortinet, Positive Technologies, Rapid7 и других всемирно известных корпораций).

«beCloud уделяет особое внимание защите информации клиентов с использованием ресурсов Республиканской облачной платформы и Республиканского центра обработки данных. Современное информационное общество, цифровая экономика и трансформация не могут существовать и развиваться без значительных объемов данных, которые во многих случаях имеют ограничения по использованию. Поэтому мы сотрудничаем с лидерами рынка для организации надлежащей защиты информации наших клиентов», — отметил генеральный директор beCloud Олег Седельник.