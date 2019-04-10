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В Пинске построят 10-этажку в старом дворе. Протесты горожан не помогли

11.04.2019 10:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Летом 2018 года во дворе домов 132, 134 и 136 по улице Первомайской в Пинске бушевали страсти. Двор тихий, зеленый, здесь много больших деревьев, есть детская игровая площадка и стоянка для авто. Пятиэтажные дома вокруг него были построены 50 лет назад. Жители этого двора, узнав о возможном строительстве 50-квартирного многоэтажного дома в непосредственной близости от их жилья, начали протестовать, пишет «Медиа-Полесье».


Таким будет новый дом. Фото Пинского ГИК

Люди собрали десятки подписей против новостройки, направили обращения в контролирующие органы, проводили обсуждения во дворе.

Общественные обсуждения по объекту в Пинске проводились с 23 июля по 16 августа прошлого года. Стоит отметить, что такая процедура при строительстве жилого дома была в столице Полесья применена в первый раз. С жителями двора была проведена очередная встреча в горисполкоме.

В адрес Пинского горисполкома поступило 5 обращений. Еще 6 коллективных обращений жильцы домов № 132, 134, 136, по улице Первомайской и индивидуальных домов по улице Цветочной направили в различные инстанции: Администрацию президента, прокуратуру, министерство архитектуры и строительства, Брестский облисполком.


Двор и вправду был зелёным. Красным кругом отмечено пятно застройки. Фото: google maps

Люди были не согласны со строительством многоэтажки. По их мнению, новострой увеличит нагрузку на старые ливневые и фекальные канализации — и может произойти затопление двора и подвалов существующих домов, нарушит инсоляцию жилых домов, снизит рыночную стоимость их жилья. Кроме того, стройплощадка займет всю дворовую территорию и уничтожит растительность.

Жильцы уплотняемого двора предложили построить там спортплощадку или малоэтажное административное или жилое здание.

В итоге, архитектурно-градостроительный совет в Бресте признал общественные обсуждения состоявшимися и разрешил разрабатывать проектно-сметную документацию.

Недавно строители начали готовить стройплощадку в спорном дворе.

 
Теги: Брест
 
 
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Строители начали готовить стройплощадку в спорном дворе.
 
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