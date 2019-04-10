Новый аттракцион установят в Парке культуры и отдыха в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте в Парке культуры и отдыха весной установят новый аттракцион для взрослых, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор парка культуры и отдыха Андрей Щегельский.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65147.php

Читать полностью в источнике с фото:





Договор на изготовление, поставку и установку аттракциона заключен с компанией из российского Волгограда. Цепочную карусель установят в парке на площадке рядом с колесом обозрения. Ее высота составляет 15 м, она рассчитана на 12 посадочных мест. Вскоре конструкции аттракциона отправят в Брест. Ожидается, что уже к 1 мая жители и гости областного центра смогут опробовать новинку.

Новый аттракцион будет одним из подарков к тысячелетию города. "Ежегодно делаем закупки. В 2017 году приобрели колесо обозрения, в прошлом - "Микс". В этом году остановили выбор на цепочной карусели. У нас есть детская, для взрослых не было, а такой вид аттракционов востребован среди посетителей", - пояснил Андрей Щегельский.

Брестский Парк культуры и отдыха размещается на 26 га. В нем можно покататься на 17 аттракционах. В рекреационной зоне есть уголок живой природы, детская игровая комната, работают круглогодичные и сезонные точки общепита.

История парка началась в 1906 году, когда солдаты Либавского полка русской армии, который дислоцировался в Бресте, посадили сад площадью 4 га. Позже город передал парк в аренду частному лицу. Весной 1912 года состоялось открытие нового сада. Для него высадили 800 молодых деревьев и 4 тыс. кустов, построили эстраду для музыки, вместительный ресторан с верандой, молочную, устроили циклодром.