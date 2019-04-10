ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый аттракцион установят в Парке культуры и отдыха в Бресте

11.04.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте в Парке культуры и отдыха весной установят новый аттракцион для взрослых, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор парка культуры и отдыха Андрей Щегельский.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65147.php

Новый аттракцион установят в Парке культуры и отдыха в Бресте

Договор на изготовление, поставку и установку аттракциона заключен с компанией из российского Волгограда. Цепочную карусель установят в парке на площадке рядом с колесом обозрения. Ее высота составляет 15 м, она рассчитана на 12 посадочных мест. Вскоре конструкции аттракциона отправят в Брест. Ожидается, что уже к 1 мая жители и гости областного центра смогут опробовать новинку.

Новый аттракцион будет одним из подарков к тысячелетию города. "Ежегодно делаем закупки. В 2017 году приобрели колесо обозрения, в прошлом - "Микс". В этом году остановили выбор на цепочной карусели. У нас есть детская, для взрослых не было, а такой вид аттракционов востребован среди посетителей", - пояснил Андрей Щегельский.

Брестский Парк культуры и отдыха размещается на 26 га. В нем можно покататься на 17 аттракционах. В рекреационной зоне есть уголок живой природы, детская игровая комната, работают круглогодичные и сезонные точки общепита.

История парка началась в 1906 году, когда солдаты Либавского полка русской армии, который дислоцировался в Бресте, посадили сад площадью 4 га. Позже город передал парк в аренду частному лицу. Весной 1912 года состоялось открытие нового сада. Для него высадили 800 молодых деревьев и 4 тыс. кустов, построили эстраду для музыки, вместительный ресторан с верандой, молочную, устроили циклодром.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Бресте в Парке культуры и отдыха весной установят новый аттракцион для взрослых, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор парка культуры и отдыха Андрей...
 
Новости дня
Новости разные
 
5G, VR-дата-центр и защищенные облачные решения — beCloud на «ТИБО-2019»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика