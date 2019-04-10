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13 апреля в Брестском районе состоится акция «Вистычи – Здоровый поселок»

11.04.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

13 апреля 2019 года в Брестском районе состоится акция по реализации профилактического проекта «Вистычи – Здоровый поселок».


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65145.php

13 апреля в Брестском районе состоится акция «Вистычи – Здоровый поселок»

В рамках акции будут проведены:

09.00 – 15.00 консультирование населения агрогородка и учащихся учреждений образования по вопросам:

- определения уровня индивидуального стресса (психолог);

- профилактики зависимостей (врач-нарколог);

-профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (врач-кардиолог);

- профилактики психических заболеваний (врач-психотерапевт);

- профилактики неврологических заболеваний (врач-невролог);

- профилактики репродуктивного здоровья (врач-гинеколог);

- профилактики эндокринологических заболеваний (врач-эндокринолог);

- профилактики нарушений осанки и сколиоза (врач-ортопед-травматолог);

- укрепления здоровья детей (врач-педиатр);

- укрепление здоровья подростков и взрослого населения (врач-терапевт);

- профилактика нарушений зрения (врач-офтальмолог).

Диагностика здоровья:

9.00 - 11.00 – определение уровня глюкозы в крови (натощак);

9.00 - 11.00 – определение уровня холестерина в крови (натощак);

9.00 - 15.00:

- ультразвуковое обследование щитовидной железы;

- измерение внутриглазного давления;

- электрокардиография;

- консультативный пункт по измерению давления, индекса массы тела;

- флюорография.

10.20 – 10.50 – лекция по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний;

11.00 – 13.30 – лекция по профилактике зависимостей;

11.30 – 13.30 - психологические тренинги (арт-терапия, сказкотерапия);

11.30 – 12.30 – обучающее занятие по «скандинавской ходьбе»;

11.30 – 12.30 – лекции по профилактике нарушений осанки и сколиоза, основам рационального питания;

9.00 – 15.00 – выставка продуктов питания и лекарственных препаратов профилактической направленности;

13.00 – 15.00 – проведение интерактивных мероприятий ОО РК «БРСМ».

с 10.00 до 10.20 торжественное открытие акции

Ждем Вас по адресу: агрогородок Вистычи, Дом культуры, ул. Новая, 1. Вход свободный.

 
 
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  13 апреля 2019 года в Брестском районе состоится акция по реализации профилактического проекта «Вистычи – Здоровый поселок». В рамках акции будут проведены: 09.00...
 
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