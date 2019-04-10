13 апреля в Брестском районе состоится акция «Вистычи – Здоровый поселок»

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Виртуальный Брест
13 апреля 2019 года в Брестском районе состоится акция по реализации профилактического проекта «Вистычи – Здоровый поселок».
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https://virtualbrest.by/news65145.php
В рамках акции будут проведены:
09.00 – 15.00 консультирование населения агрогородка и учащихся учреждений образования по вопросам:
- определения уровня индивидуального стресса (психолог);
- профилактики зависимостей (врач-нарколог);
-профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (врач-кардиолог);
- профилактики психических заболеваний (врач-психотерапевт);
- профилактики неврологических заболеваний (врач-невролог);
- профилактики репродуктивного здоровья (врач-гинеколог);
- профилактики эндокринологических заболеваний (врач-эндокринолог);
- профилактики нарушений осанки и сколиоза (врач-ортопед-травматолог);
- укрепления здоровья детей (врач-педиатр);
- укрепление здоровья подростков и взрослого населения (врач-терапевт);
- профилактика нарушений зрения (врач-офтальмолог).
Диагностика здоровья:
9.00 - 11.00 – определение уровня глюкозы в крови (натощак);
9.00 - 11.00 – определение уровня холестерина в крови (натощак);
9.00 - 15.00:
- ультразвуковое обследование щитовидной железы;
- измерение внутриглазного давления;
- электрокардиография;
- консультативный пункт по измерению давления, индекса массы тела;
- флюорография.
10.20 – 10.50 – лекция по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний;
11.00 – 13.30 – лекция по профилактике зависимостей;
11.30 – 13.30 - психологические тренинги (арт-терапия, сказкотерапия);
11.30 – 12.30 – обучающее занятие по «скандинавской ходьбе»;
11.30 – 12.30 – лекции по профилактике нарушений осанки и сколиоза, основам рационального питания;
9.00 – 15.00 – выставка продуктов питания и лекарственных препаратов профилактической направленности;
13.00 – 15.00 – проведение интерактивных мероприятий ОО РК «БРСМ».
с 10.00 до 10.20 торжественное открытие акции
Ждем Вас по адресу: агрогородок Вистычи, Дом культуры, ул. Новая, 1. Вход свободный.
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13 апреля 2019 года в Брестском районе состоится акция по реализации профилактического проекта «Вистычи – Здоровый поселок». В рамках акции будут проведены: 09.00...
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