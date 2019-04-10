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Азиза: «Лучше человека, чем Игорь Малахов, я не встречала»

11.04.2019 11:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Азиза: «Лучше человека, чем Игорь Малахов, я не встречала»
Азиза. © / www.globallookpress.com

Владимир Полупанов, "АиФ": Вы выросли в Ташкенте в мусульманской семье. Но с первых шагов на профессиональной сцене выступали в экстравагантных нарядах, в очень коротких юбках. Вам за это никогда не доставалось, например, от родителей?

Азиза: Моя мама, наоборот, всегда поощряла это. Длинные юбки мне не очень подходили. Я же певица с «танцевальным» уклоном. Поэтому изначально планировала выступать в национальных шароварах, как это у нас принято в Азии. Даже не в брюках. Но мама всегда подчеркивала, что мне достались от неё красивые ноги. «Зачем их прятать?» — говорила она. Когда я планировала поездку в Юрмалу на конкурс, мама мне сама придумала эскиз концертного наряда. А в ташкентском драмтеатре им. Горького мне его пошили. Я вышла на сцену в наряде с эполетами, модными в 80-е, в позолоченной короткой юбке, потому что так нравилось моей маме.

— Вы начали трудовой путь очень рано, в 15 лет, когда ушёл из жизни ваш отец. Я слышал, у вашего отца интересная судьба.

— Моего папу, когда ему было 2 года, отдали в детдом. Мама (у которой было четверо своих детей) вышла замуж за другого человека, и он не захотел воспитывать чужого сына. Поэтому папа вырос в детдоме. Ему было всего 15 лет, когда началась война. Он приписал себе несколько лет в документах, чтобы его отправили на фронт. В 1943 году был ранен под Курском и остался на всю жизнь инвалидом. Часто лежал в госпиталях — мучился от «плавающих осколков». И при этом был невероятно одарённым человеком — прекрасно рисовал, писал музыку. После окончания музыкального училища (отделение национальных инструментов) поступил на композиторское отделение в Консерваторию, стал заслуженным деятелем искусств Узбекистана. Его произведения и сегодня изучают в музыкальных вузах Узбекистана.

— Ваше решение переехать из Узбекистана в Москву было спонтанным?

— Когда в 1988 году я победила на конкурсе в Юрмале, меня стали часто (чуть ли не каждый месяц) приглашать в Москву на концерты и съёмки. И я моталась туда-сюда. И мама мне сказала: «Чего ты мотаешься? Найди в Москве жильё, поживи хотя бы полгодика, присмотрись». Первое время в Москве я жила в гостинице «Россия», которая находилась в одном комплексе с ГЦКЗ «Россия», где я часто выступала. Так получилось, что я задержалась в Москве уже на целых 30 лет. Хотя москвичкой себя назвать не могу. Живу в Рузе — это в 80 км от Москвы. Почему там? Там есть Дом творчества, куда мы часто приезжали с родителями и моими двумя старшими сестрами. Каждое лето! На 3 месяца! Представляете?! с детства полюбила эти места. И когда я заработала денежек, построила там фамильное гнездо.

— Песня «Милый мой, твоя улыбка» стала вашим первым хитом и визитной карточкой. Можете назвать самые главные ваши песни, которые вы считаете вашими визитными карточками?

— Хочу сказать спасибо композитору Олегу Бескровному — автору песни «Милый мой, твоя улыбка». Он был первым композитором, с которым я начала сотрудничать, приехав в Москву. Самые лучшие произведения в моем репертуаре — это его песни. Лет 15 назад я приняла православие. Я не связываю эти вещи, но после этого у меня открылся дар — я стала писать стихи и музыку. Иногда получаются даже не столько песни, сколько музыкальные композиции, более серьёзные, разносторонние, выходящие за рамки эстрадных песен. Их названия вам всё равно ничего не скажут (они есть в интернете). На телевидение с моими песнями меня сегодня не часто зовут. У меня огромный репертуар. Но вот вы какие мои песни знаете?

— «Невезуха», «Всё или ничего»...

— С песни «Всё или ничего» я начинаю свою концертную программу, которая уже много лет называется «Всё или ничего». А заканчиваю выступление песней «Хочу, чтоб пели птицы в январе». Пою, конечно, «Улыбку», и «Легенду о слепом орле», и «Маму» и «Санкт-Петербург», а также «Наречённый» («Я люблю как сумасшедшая»), которую написали Паулс и Резник. Так что песен у меня достаточно — есть, что петь.

— Остались ли в вашем репертуаре песни вашего гражданского мужа Игоря Малахова?

— Конечно, есть. Я начала петь его песни с того момента, когда мы познакомились — «Викинги», «Может быть, зря» и последняя «На небе, на звёздах», которую он написал за месяц до своей смерти.

— Вы с Малаховым прожили 4 года. Почему вы всё-таки расстались?

— Мы познакомились летом 1991 года и прожили до 1993 года. А почему расстались? Давайте не будем об этом в юбилейном интервью.

— Вы где-то говорили, что после убийства Игоря Талькова и, особенно, когда убили его брата Олега, Малахов много пил, «стал нервным, неадекватным, срывался и скандалил» (в 2016 году Малахов в возрасте 53 года умер от сахарного диабета и цирроза печени — Ред.). И поэтому вам пришлось расстаться.

— Я очень сожалею, что мы расстались. Тогда мне казалось, что смерть брата — это достаточно веская причина. Хотя, наверно, надо было переждать, перетерпеть, постараться ему помочь и поддержать. Главное — остаться с ним. В 28 лет у меня было одно представление о том, что такое настоящая любовь, что такое отношения мужчины и женщины, сейчас — совершенно другое. Теперь я понимаю, что в первую очередь — это самоотдача. И понимаю, что лучше человека, чем Игорь Малахов, я не встречала.

— Вы красивая женщина. Неужели это правда, что он называл вас «чукчей»?

— Правда. А что в этом такого? Это же он говорил любя. Люди с раскосыми глазами очень красивы, особенно женщины. Мы часто выезжали на природу, иногда зимой при 20-градусном морозе. И я всё время куталась — надевала валенки, тулуп, шапку, варежки. Нос курносый, глазки раскосые. Как-то сама на себя посмотрела в зеркало и сказала: «Ну, я же чистая чукча».

Азиза: «Лучше человека, чем Игорь Малахов, я не встречала» Тайна третьего выстрела. Кто на самом деле убил Игоря Талькова?

— Первое интервью за моей подписью, которое было опубликовано в «АиФ» в 1993 году, дали мне вы. Помню, вы мне тогда признавались, что концертов у вас мало, и телевидение вас не жалует. Можете сказать, когда у вас начался просвет после трагедии, связанной с гибелью Игоря Талькова?

— Не могу сказать, что все эти годы я совсем жила в темноте. Это не так. Всегда были концерты. А телевидение, конечно, на много лет закрыло для меня свои двери. Я начала появляться в «Песне года», начиная с 1993 года. Так что просветы были, но яркий луч (когда я вернулась на большую сцену и телевидение окончательно) случилось в 2007-м году, когда я победила в проекте «Ты — суперстар». Спустя 16 лет после гибели Талькова.

— А что в эти годы с вами происходило? Как вы жили?

— Я жила и радовалась жизни, записывала песни, выступала, любила и была любимой. Жила ради своей мамы, которую боготворила. Она была моим наставником, педагогом. Из-за мамы, откровенно говоря, я не хотела создавать семью — рожать детей и т.д. Она была для меня и мамой, и ребенком. Мама родила меня, когда ей было за 40. Поэтому всё своё свободное время я посвящала ей — жила мамой, ради мамы. Когда ее не стало 3 года назад, я поняла, что ушла часть меня.

— После расставания с Игорем Малаховым у вас так и не было попытки создать семью, родить ребенка?

— Были. Но я не хочу об этом сейчас говорить. Это очень сложная и печальная для меня тема. Слишком много боли начнёт изливаться из моей раненой души. А раненая она потому, что я осталась без матери. По поводу того, что у меня нет детей, я не сильно переживаю. Я крестная мама четверых, и мне хватает общения с ними.

— В какой-то момент вы стали общаться с сыном Игоря Талькова (его тоже зовут Игорь — Ред.). Как это произошло?

— В 2007-м году мы познакомились с ним на одной из телепередач. У него возникла идея спеть дуэтом. Мы спели три песни его отца. А когда у них со Светланой родился первый сын Святослав, они с женой захотели, чтобы я стала его крестной матерью.

— Огромное количество артистов тогда, 6 октября 1991 года, присутствовали при убийстве Игоря Талькова в «Юбилейном»...

— Володя, это у вас такой приём? Начали с папы, песен и мамы, а заканчиваете трагедией? Я уже достаточно сказала по этому поводу. Вы меня хотите спросить про людей, которые видели все это и потом меня предали? Да, были такие артисты. Вы же сами всё прекрасно понимаете. Зачем в мой день рождения об этом говорить? Знаете, что меня радует в людях? С момента трагедии прошло почти 27 лет. Все артисты, которые не разобрались в ситуации, по молодости и глупости «бойкотировали» меня, потом прощение просили. Многие с годами стали мудрее, жизнь их тоже покидала, побросала, по башке настучала со всех сторон. Многие из них поняли, что такое, когда человек без вины виноватый. Я очень рада, что артисты моего поколения (родившиеся и сформировавшиеся в СССР) стали лучше, светлее, научились бороться со своими демонами, приумножать добродетель и искоренять пороки. Это и есть настоящая задача не только артиста, а человека вообще.

— В 1991-м году в интервью вы сказали: «Счастья большого от любви я не испытывала. Мне кажется, любовь — это страдания»...

— Мне было тогда 27 лет... Чего вы хотите?

Азиза: «Лучше человека, чем Игорь Малахов, я не встречала»
Фото: www.globallookpress.com

— «Счастье женщины, — сказали вы, — в том, если женщина найдёт своего одного единственного друга, которого будет любить всю жизнь». Сегодня как бы ответили на вопрос: что такое счастье?

— Счастье — это когда..., неважно, рядом ли любимый человек или нет, главное, чтобы он был жив и здоров. Потому что потеря любимых людей — самая большая трагедия. Для меня счастье сейчас — когда люди, которых люблю, с которыми дружу, живы и здоровы. Могу не видеть их и не слышать годами. Бывает, что они даже редко звонят или пишут. Но сама могу написать: «Доброе утро», «Спокойной ночи». Я не понимаю, как можно не говорить любимым людям хорошие добрые слова? Иногда просто спросить: «Как твои дела?». Я испытала, что это такое, когда телефон молчит месяцами. Человек, который прошёл через это, начинает ценить простые смс с пожеланием доброго утра.

— Как вы будете отмечать юбилей?

— В начале апреля я даже не знала, буду ли отмечать вообще. После того, как не стало мамы, я не праздновала дни рождения. У меня с ней была сильная связь. Не знаю, чем это обусловлено. Не только восточным менталитетом и каким-то особым воспитанием. Так бывает. С возрастом я стала очень похожа на маму. Смотрю на себя в зеркало и вижу маму — взгляд, походка, манера говорить. Последние два своих дня рождения я провела в больницах. В первый раз лежала с проблемами сердца, второй раз лечила нервы. В этом году почувствовала — надо отметить. Будет не так много людей, но зато все близкие. Ко мне приехали гости из разных городов и даже разных стран.

Я праздную юбилей в Крыму. Почему Крым? Потому что это место моего детства. Кроме Рузы, мы часто ездили в Крым, в Ливадию, всей семьёй — с папой, мамой, Гульнарой, Нигорой (сестрами). Каждый год с раннего детства мы сюда приезжали. Я любила ходить здесь в детсады и пионерские лагеря. Только в этом году я поняла, что у меня есть силы творить и жить дальше.

 
 
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