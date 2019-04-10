Под Борисовом пассажирский автобус врезался в жилой дом

Источник материала: Tut.by

Три пассажирки рейсового автобуса получили травмы при столкновении транспортного средства с жилым домом в Борисовском районе. Об этом сообщает газета « Единство ».



Фото: edinstvo.by

Авария произошла 10 апреля, около 8.00, в деревне Большое Стахово. Водитель автобуса ехал по улице Борисовской, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где транспортное средство снесло забор и врезалось в жилой дом.

В результате ДТП три пассажирки автобуса получили травмы и были доставлены в больницу.