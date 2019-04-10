Свой дом. Как можно из деревенской хаты сделать сказочные хоромы?

Источник материала: Аргументы и факты

Какую роль может сыграть яркая одежда при поиске дома, что можно простить строителям и на чём дешевить нельзя - читайте в материале.



Светлана Юшкевич, экономист Фото: АиФ

Рассказчица - Светлана Юшкевич экономист.

Предыстория

Всё началось с нашей с мужем мечты - о доме на берегу реки. Искали такой с весны до поздней осени, ездили по разным местам, находящимся около рек и озер. Больше всего хотели дом вблизи реки Березины, так как выросли возле неё. Но такие места были либо далеко (за 200 км), либо густонаселенными (например, Борисов).

Поездки стали нашим хобби и длились около 10 лет. Мы воспринимали их как способ отдохнуть, устроить пикник всей семьёй на природе. В один дождливый апрельский день мы заехали в деревню Большое Городно Крупского района. Дома в ней стоят прямо на берегу реки Бобр. Мы долго гуляли в ярких целлофановых плащах, и местные люди, конечно, обратили на нас внимание. Одна бабушка спросила, не хотим ли мы купить дом, и показала его нам. Он был старый, крепкий, маленький и бревенчатый, находился в лучшем месте деревни. И так он стал нашим.

Большое Городно в 125 км от Минска по М1. Дом маленький: одна комната в 33 квадратных метра и черновая пристройка с кладовкой. Наша семья ездит туда отдыхать, как на дачу.

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Без фундамента

Сначала я не хотела делать ремонт. Наслаждалась деревенским видом, запахом, самой сутью старого дома. Но муж реалистично оценил ситуацию и всё время указывал мне на явные проблемы: отсутствие фундамента (дом стоял на камнях), несколько слоёв старых обоев, наклеенных прямо на брёвна, рассохшиеся оконные рамы, запах. Также в одном месте прогнил пол, печь занимала треть комнаты, крыша была старой, а фронтоны - ветхими...

Мы сперва хотели сделать косметический ремонт: заменить обои, что-нибудь покрасить, пристроить веранду. Но всё упиралось в отсутствие фундамента. Как ни крути, его нужно было сделать. Так мы начали капитальный ремонт.

Этапы:

Планирование. Мы решили, что именно хотим. Посоветовались с близкими и с Интернетом. Согласовали всё со строителями и получили от них ценные советы.

Расчёт сметы. Оценили стоимость нужных материалов, рассмотрели замену на более дешёвые аналоги, искали материалы на месте.

Планирование сроков.

Сам процесс ремонта.

У нас возникло несколько сложностей. Всё в доме - не по уровню. Брёвна - различной толщины и цвета (краска ложилась неравномерно). В одном углу сверху оказались три гнилых венца - видимо, текла крыша. Во всех углах дома в местах стыков стен были щели, замазанные когда-то глиной. Между брёвнами тоже щели - мыши выскребли мох. Старое бревно взяло в два раза больше краски, чем планировалось.

Мы всё максимально делали сами. Снимали и отскребали обои, красили стены и потолок, колеровали, шлифовали и покрывали лаком пол, красили дом снаружи.

Что мы сделали на данный момент:

Дом выровняли и поставили на фундамент.

Печь снесли.

Заменили пол.

Заменили все четыре окна на стеклопакеты. Окна, выходящие на реку, расширили, сделали ставни.

Обои со стен сняли, брёвна отскребли и отмыли.

Покрасили в белый цвет потолок, а также брёвна внутри и снаружи.

Снесли черновой коридор, залили фундамент и сделали капитальную пристройку 6х6 из свежего бревна (лафет).

Для указанных ниже работ нанимали специалистов с периферии, так как покупка дома была незапланированной и средств катастрофически не хватало.

Фундамент.

Шлифовка брёвен снаружи.

Разбор и вывоз печи.

Монтаж пола.

Производство и монтаж окон.

Строительство пристройки.

Строительство забора.

Кого-то из специалистов находили в Интернете, кого-то советовали знакомые. Кто-то строил что-то в самой деревне - мы зазывали к себе.

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Уроки на будущее

Важно знать, что хочешь получить в итоге. Хотя иногда понимание собственных желаний приходит в процессе ремонта, а то и после. Нужно планировать последовательность работ и быть готовым, что ничто быстро не делается. Если есть ограниченность в средствах, то комплекс работ «на сезон» должен иметь чёткий перечень и «законченность». То есть сделали, рассчитались - и отдыхаем.

Смета нужна. Расходы «накручиваются» на раз-два-три. Если работы выполняют строители, то без контроля ничего не выйдет. Так устроены люди, к сожалению. А для контроля нужно на что-то опираться, то есть на смету. Может оказаться, что надобность в каких-то работах просто отпадёт ещё на стадии ее составления.

Если делаешь сам, то планирование средств помогает не распыляться и не шиковать. При покупке материалов и прочего могут резко вырасти аппетиты, а смета сдерживает.

Можно сэкономить на услугах, так как в Минске строительные работы дорогие, а специалисты с периферии готовы трудиться в 2-3 раза дешевле. При этом качество будет не хуже. Я всегда оценивала стоимость работ и материалов по данным в Минске, потом по каждой позиции искала дешевле. Обычно у меня выходила экономия в сравнении со средней по Минску.

Если говорить про материалы, то, на мой взгляд, можно сэкономить на той части отделки, которая легко меняется. Например, у нас не было денег, чтобы обшить дом сразу. Покупать сайдинг или третьесортную вагонку я не хотела, поэтому сама покрасила брёвна недорогой краской. А вот в таких капитальных вещах, как фундамент, крыша и сами стены, дешевить нельзя.

А вообще, если хочется ремонт, делайте! Даже если и невыгодно. Жизнь - это процесс. Если он доставляет удовольствие, что может быть лучше? Любой дом - это работа. Если вы не готовы работать постоянно, то лучше не вовлекаться в этот процесс.

Почитайте форумы в Интернете по своей теме, поговорите со строителями. Так вы узнаете многое и избежите ошибок. Если вы нашли хорошего специалиста, который качественно выполняет работу, и цена вас устраивает, прощайте ему разные мелочи (опоздания, отсрочки, незначительный перерасход материалов), так как плюсов у него больше. А также умножайте плановые расходы на два. Будьте готовы найти дополнительное финансирование, иначе можете попасть в критическую ситуацию.

И не делайте «как у других», делайте как хотите вы. На начальном этапе мечтайте по максимуму, а потом уже снижайте планку по необходимости, а не наоборот. Если спланируете скромно, потом не появится технической возможности сделать так, как вам хочется.

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Итоги

Наш ремонт ещё не закончен. Процесс длится четвёртый год. Почти всё из перечисленного было сделано в первый. Во второй год я занималась участком: газоном, забором, садом, огородом. В третий мы отдыхали и ждали, когда освободятся строители. Осенью они возвели пристройку.

Результатом нашего ремонта я ещё не довольна. Хотя горжусь проделанной работой и произошедшими изменениями. Однако с каждым годом хочется большего.

P.S. Кстати, перестройка дома вызвала изменения в деревне. Другие жители-дачники тоже стали приводить свои дома в порядок!