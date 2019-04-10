ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Свой дом. Как можно из деревенской хаты сделать сказочные хоромы?

11.04.2019 11:55 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Свой дом. Как можно из деревенской хаты сделать сказочные хоромы?
Любой дом - это работа. © / АиФ

Какую роль может сыграть яркая одежда при поиске дома, что можно простить строителям и на чём дешевить нельзя - читайте в материале.

Свой дом. Как можно из деревенской хаты сделать сказочные хоромы?
Светлана Юшкевич, экономист Фото: АиФ

Рассказчица - Светлана Юшкевич экономист.

Предыстория

Всё началось с нашей с мужем мечты - о доме на берегу реки. Искали такой с весны до поздней осени, ездили по разным местам, находящимся около рек и озер. Больше всего хотели дом вблизи реки Березины, так как выросли возле неё. Но такие места были либо далеко (за 200 км), либо густонаселенными (например, Борисов).

Поездки стали нашим хобби и длились около 10 лет. Мы воспринимали их как способ отдохнуть, устроить пикник всей семьёй на природе. В один дождливый апрельский день мы заехали в деревню Большое Городно Крупского района. Дома в ней стоят прямо на берегу реки Бобр. Мы долго гуляли в ярких целлофановых плащах, и местные люди, конечно, обратили на нас внимание. Одна бабушка спросила, не хотим ли мы купить дом, и показала его нам. Он был старый, крепкий, маленький и бревенчатый, находился в лучшем месте деревни. И так он стал нашим.

Большое Городно в 125 км от Минска по М1. Дом маленький: одна комната в 33 квадратных метра и черновая пристройка с кладовкой. Наша семья ездит туда отдыхать, как на дачу.

Свой дом. Как можно из деревенской хаты сделать сказочные хоромы?
Домик вашей мечты. Может ли деревенская хата заменить жилье в городе
Подробнее

Без фундамента

Сначала я не хотела делать ремонт. Наслаждалась деревенским видом, запахом, самой сутью старого дома. Но муж реалистично оценил ситуацию и всё время указывал мне на явные проблемы: отсутствие фундамента (дом стоял на камнях), несколько слоёв старых обоев, наклеенных прямо на брёвна, рассохшиеся оконные рамы, запах. Также в одном месте прогнил пол, печь занимала треть комнаты, крыша была старой, а фронтоны - ветхими...

Мы сперва хотели сделать косметический ремонт: заменить обои, что-нибудь покрасить, пристроить веранду. Но всё упиралось в отсутствие фундамента. Как ни крути, его нужно было сделать. Так мы начали капитальный ремонт.

Свой дом. Как можно из деревенской хаты сделать сказочные хоромы?
Фото: АиФ

 

Этапы:

Планирование. Мы решили, что именно хотим. Посоветовались с близкими и с Интернетом. Согласовали всё со строителями и получили от них ценные советы.

Расчёт сметы. Оценили стоимость нужных материалов, рассмотрели замену на более дешёвые аналоги, искали материалы на месте.

Планирование сроков.

Сам процесс ремонта.

У нас возникло несколько сложностей. Всё в доме - не по уровню. Брёвна - различной толщины и цвета (краска ложилась неравномерно). В одном углу сверху оказались три гнилых венца - видимо, текла крыша. Во всех углах дома в местах стыков стен были щели, замазанные когда-то глиной. Между брёвнами тоже щели - мыши выскребли мох. Старое бревно взяло в два раза больше краски, чем планировалось.

Мы всё максимально делали сами. Снимали и отскребали обои, красили стены и потолок, колеровали, шлифовали и покрывали лаком пол, красили дом снаружи.

Что мы сделали на данный момент:

  • Дом выровняли и поставили на фундамент.
  • Печь снесли.
  • Заменили пол.
  • Заменили все четыре окна на стеклопакеты. Окна, выходящие на реку, расширили, сделали ставни.
  • Обои со стен сняли, брёвна отскребли и отмыли.
  • Покрасили в белый цвет потолок, а также брёвна внутри и снаружи.
  • Снесли черновой коридор, залили фундамент и сделали капитальную пристройку 6х6 из свежего бревна (лафет).

Для указанных ниже работ нанимали специалистов с периферии, так как покупка дома была незапланированной и средств катастрофически не хватало.

  • Фундамент.
  • Шлифовка брёвен снаружи.
  • Разбор и вывоз печи.
  • Монтаж пола.
  • Производство и монтаж окон.
  • Строительство пристройки.
  • Строительство забора.

Кого-то из специалистов находили в Интернете, кого-то советовали знакомые. Кто-то строил что-то в самой деревне - мы зазывали к себе.

Свой дом. Как можно из деревенской хаты сделать сказочные хоромы?
Домик в деревне. Покупаем участок под строительство
Подробнее

Уроки на будущее

Важно знать, что хочешь получить в итоге. Хотя иногда понимание собственных желаний приходит в процессе ремонта, а то и после. Нужно планировать последовательность работ и быть готовым, что ничто быстро не делается. Если есть ограниченность в средствах, то комплекс работ «на сезон» должен иметь чёткий перечень и «законченность». То есть сделали, рассчитались - и отдыхаем.

Смета нужна. Расходы «накручиваются» на раз-два-три. Если работы выполняют строители, то без контроля ничего не выйдет. Так устроены люди, к сожалению. А для контроля нужно на что-то опираться, то есть на смету. Может оказаться, что надобность в каких-то работах просто отпадёт ещё на стадии ее составления.

Если делаешь сам, то планирование средств помогает не распыляться и не шиковать. При покупке материалов и прочего могут резко вырасти аппетиты, а смета сдерживает.

Можно сэкономить на услугах, так как в Минске строительные работы дорогие, а специалисты с периферии готовы трудиться в 2-3 раза дешевле. При этом качество будет не хуже. Я всегда оценивала стоимость работ и материалов по данным в Минске, потом по каждой позиции искала дешевле. Обычно у меня выходила экономия в сравнении со средней по Минску.

Если говорить про материалы, то, на мой взгляд, можно сэкономить на той части отделки, которая легко меняется. Например, у нас не было денег, чтобы обшить дом сразу. Покупать сайдинг или третьесортную вагонку я не хотела, поэтому сама покрасила брёвна недорогой краской. А вот в таких капитальных вещах, как фундамент, крыша и сами стены, дешевить нельзя.

А вообще, если хочется ремонт, делайте! Даже если и невыгодно. Жизнь - это процесс. Если он доставляет удовольствие, что может быть лучше? Любой дом - это работа. Если вы не готовы работать постоянно, то лучше не вовлекаться в этот процесс.

Почитайте форумы в Интернете по своей теме, поговорите со строителями. Так вы узнаете многое и избежите ошибок. Если вы нашли хорошего специалиста, который качественно выполняет работу, и цена вас устраивает, прощайте ему разные мелочи (опоздания, отсрочки, незначительный перерасход материалов), так как плюсов у него больше. А также умножайте плановые расходы на два. Будьте готовы найти дополнительное финансирование, иначе можете попасть в критическую ситуацию.

И не делайте «как у других», делайте как хотите вы. На начальном этапе мечтайте по максимуму, а потом уже снижайте планку по необходимости, а не наоборот. Если спланируете скромно, потом не появится технической возможности сделать так, как вам хочется.

Свой дом. Как можно из деревенской хаты сделать сказочные хоромы?
Сельские радости. Может ли домик в деревне стать манком для туриста?
Подробнее

Итоги

Наш ремонт ещё не закончен. Процесс длится четвёртый год. Почти всё из перечисленного было сделано в первый. Во второй год я занималась участком: газоном, забором, садом, огородом. В третий мы отдыхали и ждали, когда освободятся строители. Осенью они возвели пристройку.

Результатом нашего ремонта я ещё не довольна. Хотя горжусь проделанной работой и произошедшими изменениями. Однако с каждым годом хочется большего.

 

P.S. Кстати, перестройка дома вызвала изменения в деревне. Другие жители-дачники тоже стали приводить свои дома в порядок!

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«АиФ» продолжает рассказывать истории людей, которые взялись за преображение деревенского дома и преуспели. На очереди история минчан, которые 10 лет мечтали о...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Каменецком районе ушел из дома и пропал двухлетний ребенок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика