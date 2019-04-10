Какую квартиру выгоднее покупать – в новостройке или на вторичном рынке?

Источник материала: Аргументы и факты

Как «АиФ» рассказала агент по продаже недвижимости агентства недвижимости «Фаттория Плюс» Ольга КУРИЛЬЧИК, стоимость квартир в «новостройках» зависит от этапа строительства и сроков сдачи жилых домов, а также от их экономического и географического расположения (удаленности от центра города, наличия метро поблизости, развитой инфраструктуры и т.д.), нужно учитывать и класс застройки - жилье социальное, класса «люкс» или «премиум».

«Среднеарифметические цены на жилье, представленное застройщиками на сегодня, в начале строительства могут быть на уровне 1100 $ за кв. м (в эквиваленте) и на уровне 1400 $ за кв. м (в эквиваленте) - при окончании строительства, - отмечает Ольга Курильчик. - Если сравнивать ориентировочную среднюю цену за кв. м квартир в Минске в текущем году, то, на первый взгляд, первичный рынок немного дешевле вторичного. Из-за этого может показаться, что квартиры в «новостройках» покупать выгоднее, чем вторичное жильё, - однако это не так. При строительстве метров многие застройщики экономят на прокладке коммуникаций: покупатель приобретает квартиру в виде помещения без стен, без разводки электричества и водопроводных труб - все это, а также сам ремонт, ложится на плечи покупателя, становясь достаточно затратной статьей в бюджете. При покупке вторичного жилья данные расходы могут отсутствовать. При покупке или продаже вторичного жилья не всегда правильно основываться на статистике цен в открытых источниках».

При этом предположить дальнейшее изменение цен на недвижимость крайне сложно, так как это зависит от многих факторов.