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«Не теряют оптимизма». Ирина Хакамада - о бизнес-среде и образовании

11.04.2019 11:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Не теряют оптимизма». Ирина Хакамада - о бизнес-среде и образовании
Фото из открытых источников

Она выступит на масштабном практическом форуме «Бизнес-Пробуждение 3.0». Интеллектуальный партнер форума - еженедельник «АиФ» взял экспресс-интервью у Ирины Хакамады.

- Вы примете участие во втором за последние полгода «Бизнес-Пробуждении» в Минске. Как оцениваете бизнес-среду в Беларуси?

- Она развивается в правильном направлении. Понятно, что есть очень серьезное регулирование со стороны государства, так же как и в России. Но законы, которые появляются для стимулирования бизнеса снизу, развиваются эффективнее и попадают точнее в процесс стимулирования малого и среднего бизнеса.

- Как можете охарактеризовать представителей белорусского бизнеса, которые приходят на встречу с вами?

- Представители белорусского бизнеса, так же как и на всем постсоветском пространстве, работают современно - особенно в сфере ИТ-технологий, профессионально - конкуренция огромная. Они не теряют оптимизма, принимают на себя риски и ответственность, поэтому могу охарактеризовать это как явление очень позитивное.

«Не теряют оптимизма». Ирина Хакамада - о бизнес-среде и образовании Пятым спикером форума «Бизнес-Пробуждение 3.0» станет Радислав Гандапас

С помощью ИТ

- Если бы перед вами стояла цель открыть свое дело в Беларуси, каким бизнесом вы занялись бы и почему?

- Я бы, конечно, попыталась это сделать с помощью информационных технологий. ИТ-технологии в Беларуси развиты очень сильно, многие белорусские специалисты известны всему миру.

- Ирина, вы широко известны как бизнес-тренер. Скажите, разве можно научить человека бизнесу? В чем основная задача тренера?

- Человека можно научить управлять бизнесом и командами. Можно научить способам определения и подсчета рисков. Но учить человека быть предпринимателем и рисковать, когда он этого не хочет, бесполезно. И научить его балансировать риски, если он изначально не хочет брать на себя ответственность, тоже. Тренер дает инструменты. А решать, кем вы будете, - это ваша задача.

Успешные люди

«Бизнес-Пробуждение 3.0» состоится в минском Дворце спорта. Форум соберет больше 5000 участников из Беларуси и стран ближнего зарубежья. Помимо Ирины Хакамады, на нем также выступят:

Евгений Черняк (ответит на вопросы из зала) входит в топ-20 самых богатых людей Украины, автор наиболее популярного образовательного YouTube-канала для бизнесменов Big Money (250 000+ подписчиков), глава холдинга Global Spirits, построил все бизнесы с нуля, не используя бюджетных денег и политических сил;

Алекс Яновский («Масштабирование бизнеса»), инвестор и совладелец сети «Суши Мастер», мультимиллионер, бизнес-практик, основатель двух ведущих русскоязычных бизнес-школ мира;

Кирилл Куницкий («Как сделать команду движущей силой развития компании»), серийный предприниматель, эксперт по систематизации бизнеса и построению сильных команд, основатель международной Школы системного бизнеса «Бизнес-конструктор»;

Радислав Гандапас («Успешные неудачники»), самый известный в России специалист по лидерству, титулованный бизнес-тренер России, который был трижды признан лучшим в профессии по результатам года.

Программа форума включает информацию по 5 темам, важным для развития любого бизнеса и выхода на новый уровень дохода. Спикеры расскажут о том, как систематизировать бизнес, выстраивать бизнес-процессы, формировать команды, управлять большим количеством людей и т.д.

 
Теги: Минск
 
 
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Событие в мире предпринимательства: в конце апреля 2019 года в Беларусь приедет одна из самых эффективных спикеров и экспертов по бизнес-переговорам, политик XXI века...
 
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