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Чего же хотят мужчины? Все ответы - в спектакле с топовыми российскими актерами

11.04.2019 11:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Весна — время любви, новых планов и надежд. Самое время сходить в театр и поддержать эту романтическую атмосферу. И на эту роль идеально подходит постановка по пьесе «Сильвия» бродвейского драматурга А. Р. Генри «Чего же хотят мужчины?», которую покажут 20 апреля в КЗ Минск. Это спектакль о любви, о тонкости неповторимого, эксклюзивного мужского «Я» и просто о жизни: весело и лирично одновременно.


Фото предоставлено организаторами

Так чего же хотят мужчины? Сюжет повествует о необычном любовном треугольнике — муж, жена и… собака, умеющая говорить, думать, чувствовать и даже строить интриги, воюя за любовь хозяина, подобравшего ее на улице. Мужчина, проживший в браке много лет, не может найти с супругой общих интересов, напротив, с собакой взаимопонимание — полное, потому он и наделил ее человеческим именем — Сильвия. Жена справедливо видит в ней конкурентку в борьбе за внимание мужа, предпринимает то слабые, то яростные попытки противостояния, не желая мириться с наглым вторжением на свою территорию.

Неизвестно, чем закончится эта история: супруги или рассорятся окончательно, или, возможно, именно собака подтолкнет их к тому, чтобы вновь увидеть друг в друге любящих мужчину и женщину. Ведь когда два человека разучились разговаривать, слышать друг друга, именно тогда появляется третий, который может изменить все в худшую или лучшую сторону.

Актерский состав поможет в полной мере окунуться в проблемы главных героев, наверняка сможет удивить и порадовать зрителя. Народная артистка России Ирина Алферова, знакомая многим по роли Констанции в телефильме «Д'Артаньян и три мушкетера», заслужившая также множества наград в театре и кино; Ивар Калныньш — советский и латвийский артист театра и кино, имеющий большой послужной список сразу в нескольких странах; актер Илья Соколовский, сыгравший немало главных, да и второстепенных ролей в сериалах и кино; российская актриса театра и кино, а по совместительству и певица Татьяна Абрамова, удостоившаяся премии за лучший кинодебют за главную роль в фильме «Охота».

Комедия насыщена интригами, невероятными сюрпризами, бешеным рок-н-роллом, степами, заводящими зал на полную катушку. Спектакль, в котором каждый найдет что-то свое, где будет и подумать, и посмеяться, и просто хорошо отдохнуть с друзьями или любимым человеком.

Когда: 20 апреля, 19.00.

Где: .

Сколько: балкон от 25 до 45 рублей, партер от 30 до 100 рублей.

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6 апреля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт группы «Звери» 20 апреля. Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 12 апреля.

 
Теги: Минск
 
 
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Весна - время любви, новых планов и надежд. Самое время сходить в театр и поддержать эту романтическую атмосферу. И на эту роль идеально подходит постановка по пьесе...
 
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