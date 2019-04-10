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«В "Песочнице" сказали, что мы - неформат». Близняшки купили блинную на колесах и кормят минчан
Источник материала: Tut.by
Аня и Маша — близняшки. Они учились в одном университете, обе вышли замуж за хоккеистов и открыли один на двоих бизнес — блинную на колесах. О том, сколько стоил их прицеп, как площадка для фудтраков
«Нас не привлекала работа на кого-то, и домохозяйками быть не хотелось»
Блинная на колесах
— Когда малышам было меньше года, появились мысли чем-нибудь заняться. Выбрали этот бизнес — потому что он мобильный.
Наши мужья — хоккеисты, мы разъезжали за ними по разным городам, и я задумалась: «Чем можно заняться, чтобы при этом быть мобильной?» — говорит Маша. — К тому же нас не привлекала работа на кого-то, и домохозяйками быть не хотелось.
В истории сестер все переплетено. Бизнес хоть и начинала Маша, профинансировал это начинание муж Ани — хоккеист в прошлом, а ныне тренер Андрей Глебов. Два года Маша и прицепчик работали в Новополоцке, а когда она ушла во второй декрет, Аня перевезла бизнес в Минск.
— Я искала площадки, ездила на рынки, — слово берет Аня. — Аренда там дорогая, конкуренция большая. В итоге два года я работала на Маяковского, 2 около автосервиса. Почему выбрала автосервис? Сама там обслуживала машину, и в радиусе 500 метров не было ни одной точки, где можно было хотя бы чая попить.
Арендная плата около автосервиса была символической, конкуренции не было от слова «совсем» — владелице все нравилось. К тому же была возможность выезжать на мероприятия по Ленинскому району, например в Лошицкий парк.
— Но начался ремонт, здание снесли — пришлось уехать. Примерно в то же время Маша переехала в Минск, и мы поняли, что одна голова хорошо, а две лучше и нам нужно объединить силы, — смеются собеседницы.
«В „Песочнице“ нам дали понять, что наш прицеп — неформат»
Уже вместе сестры стали искать новое место, где мог бы припарковаться их прицепчик. Именно тогда на Куйбышева
— Но там нам конкретно дали понять, что наш «Блин блинский» — неформат, что он очень устарел (фото есть
Название Sisters' pancakes пришло не сразу. Перебрали много вариантов, но решили не изобретать велосипед и сделать акцент на своей особенности.
— В чем наша «фишка»? В том, что мы сестры, в том, что мы близняшки, и в том, что мы готовим блины. Так и получилось: Sisters' pancakes.
Уже с новым названием прицеп взяли в «Песочницу» — на 10 дней
— Мы очень переживали. Раньше о нас мало кто знал, а тут мы попали на очень популярную в городе площадку. Мы понимали, что чуть что — сразу получим критику в Instagram. Мы и до этого очень ответственно относились к каждому блину, но тут стали еще внимательнее. Маша печет блин, я вижу, что он где-то подгорает, и начинаю нервничать: «Что ты делаешь? Все, этот блин не отдаем!».
Раньше сестры вместе не работали. Они говорят, что очень друг друга любят. И так же сильно друг друга критикуют.
— Потому что другому человеку недовольство не выскажешь. Маша так и говорит: «Если не я, то кто тебе скажет?», — смеется Аня. — Но это рабочие моменты, и обид друг на друга у нас нет.
Помимо названия, девушки решили сделать еще один акцент на своей особенности. Так появилась акция: близнецам — два блинчика по цене одного.
— Жертвы ксерокопии, дополнительный комплект запчастей — как только нас ни называли, — смеются владелицы блинной на колесах. — Мы очень рады и благодарим Бога, что родились близнецами. Это очень круто, и обычному человеку этого не понять.
«Муж отвез ребенка друзьям и стал за кассу — мы с ним ладненько сработались»
Аня и Маша говорят, что их бизнес нельзя назвать идеальным или образцово-показательным, потому что он полностью основан на методе проб и ошибок.
— Никто из нас не работал в общепите. И я, наверное, посоветовала бы покупать опыт других людей, например франшизу: вы сэкономите нервы, деньги, время. Хотя мы набрались опыта, например во взаимодействии с госорганами.
В своем деле девушки во всем полагаются только на себя. Когда приезжают на мероприятия, часто слышат: «Ну, когда подъедут?» Вопрошающие имеют в виду мужчин, но девушки сами подключают прицеп, выискивают провода и решают все технические моменты. Мужья к занятию жен относятся как к хобби и где-то даже обижаются из-за того, что девушки устают на работе и энергии на семью хватает не всегда. Но, если необходимо, помочь не отказываются.
— Машин муж помогал еще в Новополоцке, а моему пришлось приехать, когда я работала в Лошицком парке на Купалье, — улыбается Аня. — Я вышла и думала, учитывая поток людей, что справлюсь одна. Но поняла, что не справляюсь. Муж быстренько отвез сына друзьям и стал за кассу. Конечно, в первые минуты он растерялся. Но потом и чай делал, и по кухне помогал, пока я пекла блины, — мы с ним ладненько сработались.
Близняшки не скрывают, что в большей степени их содержат мужья. На одном прицепе много зарабатывать не получается.
— Фактически выходит как средняя зарплата по стране. Просто нам хочется быть занятыми, развить свое дело, потому что мы понимаем, что из этого прицепа мы максимум не получили. Мы и маме говорим: «Выйдешь на пенсию, перетащим трак обратно в Новополоцк, будешь печь блины и не запариваться о том, что тебе нужна подработка».
«Вы будете „брать“ добротой и душевностью, а не разнообразием блинов»
Вместе с оборудованием прицеп стоил около 10 тысяч долларов — немало.
— Мониторя цены, мы видим, что сегодня можно и за семь тысяч долларов купить фудтрак. Но свой прицеп мы покупали в 2014 году. Кажется, что прошло всего пять лет, но тогда предложений других особо не было — были только «Купавы». Сейчас, конечно, наш прицеп уступает современным фудтракам и за 10 тысяч долларов можно купить фудтрак покруче, но работаем с тем, что есть.
Мы не считали, отбились деньги или нет. Самое главное, что у нас есть уверенность в завтрашнем дне: мы не думаем о том, что надо искать работу или терпеть начальника. У нас есть рабочее место.
С этой недели и вплоть до ноября блинная будет стоять на Октябрьской. О том, чтобы еще раз арендовать место в «Песочнице», сестры думали, но около завода МЗОР аренда дешевле примерно в 2,5 раза. О конкуренции с блинной «ДЭПО», которая уже несколько лет работает на этой улице, собеседницы особо не думают. Говорят, клиентов хватит всем.
— Думаю, ни мы «ДЭПО», ни они нам не конкуренты. У них другой уровень, да и мы — уличная еда, а не ресторанная. Мы заметили, что люди, которые целенаправленно идут в кафе посидеть, проходят мимо. Наш основной клиент — гуляющие люди и мамы с колясками, ведь с коляской не всегда удобно заехать в заведение, иногда нет возможности «припарковать» ее рядом со столиком.
Девушки говорят, что иногда покупатели их ругают за стандартный ассортимент. Но они на этот счет не переживают.
— Один парень нам сказал: «От вас веет добротой и душевностью, вы будете в первую очередь брать этим, а не разнообразием блинов». Мы решили, что лучше будем делать все по-домашнему и как для себя, чем гнаться за какими-то новинками.
Создательницы Sisters' pancakes планируют, что вскоре начнут готовить еще и вафли, а около их прицепчика появятся скамейки из поддонов — чтобы была возможность удобно присесть.
— Без поддержки наших мужей, родителей и друзей у нас бы ничего не получилось. Кто-то выходил в праздники и помогал работать, кто-то с детьми сидел, кто-то в нужный момент одолжил денег, кто-то что-то посоветовал или поделился идеей. Близкие всегда в нас верят и нас поддерживают — это главное, и хочется сказать им за это спасибо, — резюмируют девушки.
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