Источник материала: Tut.by

Аня и Маша — близняшки. Они учились в одном университете, обе вышли замуж за хоккеистов и открыли один на двоих бизнес — блинную на колесах. О том, сколько стоил их прицеп, как площадка для фудтраков «Песочница» подтолкнула девушек к ребрендингу и на какую скидку могут рассчитывать братья и сестры-близнецы — в материале TUT.BY.

«Нас не привлекала работа на кого-то, и домохозяйками быть не хотелось»

Маша

Блинная на колесах Sisters’ pancakes стоит на территории завода МЗОР на улице Октябрьской. Ее владелицы — Аня и Маша — вовсю готовятся к сезону на новом месте. Изначально их прицеп назывался «Блин блинский», а бизнес начинался в 2014 году в Новополоцке, родном городе сестер.

— Когда малышам было меньше года, появились мысли чем-нибудь заняться. Выбрали этот бизнес — потому что он мобильный.

Аня

Наши мужья — хоккеисты, мы разъезжали за ними по разным городам, и я задумалась: «Чем можно заняться, чтобы при этом быть мобильной?» — говорит Маша. — К тому же нас не привлекала работа на кого-то, и домохозяйками быть не хотелось.

В истории сестер все переплетено. Бизнес хоть и начинала Маша, профинансировал это начинание муж Ани — хоккеист в прошлом, а ныне тренер Андрей Глебов. Два года Маша и прицепчик работали в Новополоцке, а когда она ушла во второй декрет, Аня перевезла бизнес в Минск.

— Я искала площадки, ездила на рынки, — слово берет Аня. — Аренда там дорогая, конкуренция большая. В итоге два года я работала на Маяковского, 2 около автосервиса. Почему выбрала автосервис? Сама там обслуживала машину, и в радиусе 500 метров не было ни одной точки, где можно было хотя бы чая попить.



Сейчас прицеп стоит на улице Октябрьской. Раньше он базировался на улице Маяковского, немного позже — в Серебрянке у кинотеатра «Салют»

Арендная плата около автосервиса была символической, конкуренции не было от слова «совсем» — владелице все нравилось. К тому же была возможность выезжать на мероприятия по Ленинскому району, например в Лошицкий парк.

— Но начался ремонт, здание снесли — пришлось уехать. Примерно в то же время Маша переехала в Минск, и мы поняли, что одна голова хорошо, а две лучше и нам нужно объединить силы, — смеются собеседницы.

«В „Песочнице“ нам дали понять, что наш прицеп — неформат»

Уже вместе сестры стали искать новое место, где мог бы припарковаться их прицепчик. Именно тогда на Куйбышева открылась площадка для фудтраков «Песочница».

— Но там нам конкретно дали понять, что наш «Блин блинский» — неформат, что он очень устарел (фото есть по ссылке ). Так мы осознали, что нужен ребрендинг. Мы много думали, казалось, что мы с блинами никому не нужны, сейчас в тренде бургеры и другие интересные блюда. Но изменять себе мы не могли, шаурму мы готовить не умеем, с мясом тоже работать как-то не хотелось. Решили, что будем и дальше готовить блины, просто будем искать «своего» клиента.





Название Sisters' pancakes пришло не сразу. Перебрали много вариантов, но решили не изобретать велосипед и сделать акцент на своей особенности.

— В чем наша «фишка»? В том, что мы сестры, в том, что мы близняшки, и в том, что мы готовим блины. Так и получилось: Sisters' pancakes.

Уже с новым названием прицеп взяли в «Песочницу» — на 10 дней рождественской ярмарки . Для Ани и Маши этот «выход в люди» был волнительным.

— Мы очень переживали. Раньше о нас мало кто знал, а тут мы попали на очень популярную в городе площадку. Мы понимали, что чуть что — сразу получим критику в Instagram. Мы и до этого очень ответственно относились к каждому блину, но тут стали еще внимательнее. Маша печет блин, я вижу, что он где-то подгорает, и начинаю нервничать: «Что ты делаешь? Все, этот блин не отдаем!».



Клиенты уже ждут, когда блинная на колесах начнет работу на Октябрьской

Раньше сестры вместе не работали. Они говорят, что очень друг друга любят. И так же сильно друг друга критикуют.

— Потому что другому человеку недовольство не выскажешь. Маша так и говорит: «Если не я, то кто тебе скажет?», — смеется Аня. — Но это рабочие моменты, и обид друг на друга у нас нет.

Помимо названия, девушки решили сделать еще один акцент на своей особенности. Так появилась акция: близнецам — два блинчика по цене одного.



Сестры фотографируются с покупателями-близнецами и публикуют фото в Instagram

— Жертвы ксерокопии, дополнительный комплект запчастей — как только нас ни называли, — смеются владелицы блинной на колесах. — Мы очень рады и благодарим Бога, что родились близнецами. Это очень круто, и обычному человеку этого не понять.

«Муж отвез ребенка друзьям и стал за кассу — мы с ним ладненько сработались»

Аня и Маша говорят, что их бизнес нельзя назвать идеальным или образцово-показательным, потому что он полностью основан на методе проб и ошибок.

— Никто из нас не работал в общепите. И я, наверное, посоветовала бы покупать опыт других людей, например франшизу: вы сэкономите нервы, деньги, время. Хотя мы набрались опыта, например во взаимодействии с госорганами.



Блины в Sisters' pancakes стоят от 3 до 6 рублей, средняя цена — 5 рублей. Есть и сладкие панкейки













В своем деле девушки во всем полагаются только на себя. Когда приезжают на мероприятия, часто слышат: «Ну, когда подъедут?» Вопрошающие имеют в виду мужчин, но девушки сами подключают прицеп, выискивают провода и решают все технические моменты. Мужья к занятию жен относятся как к хобби и где-то даже обижаются из-за того, что девушки устают на работе и энергии на семью хватает не всегда. Но, если необходимо, помочь не отказываются.

— Машин муж помогал еще в Новополоцке, а моему пришлось приехать, когда я работала в Лошицком парке на Купалье, — улыбается Аня. — Я вышла и думала, учитывая поток людей, что справлюсь одна. Но поняла, что не справляюсь. Муж быстренько отвез сына друзьям и стал за кассу. Конечно, в первые минуты он растерялся. Но потом и чай делал, и по кухне помогал, пока я пекла блины, — мы с ним ладненько сработались.



Маша (слева) и Аня (справа)

Близняшки не скрывают, что в большей степени их содержат мужья. На одном прицепе много зарабатывать не получается.

— Фактически выходит как средняя зарплата по стране. Просто нам хочется быть занятыми, развить свое дело, потому что мы понимаем, что из этого прицепа мы максимум не получили. Мы и маме говорим: «Выйдешь на пенсию, перетащим трак обратно в Новополоцк, будешь печь блины и не запариваться о том, что тебе нужна подработка».

«Вы будете „брать“ добротой и душевностью, а не разнообразием блинов»

Вместе с оборудованием прицеп стоил около 10 тысяч долларов — немало.

— Мониторя цены, мы видим, что сегодня можно и за семь тысяч долларов купить фудтрак. Но свой прицеп мы покупали в 2014 году. Кажется, что прошло всего пять лет, но тогда предложений других особо не было — были только «Купавы». Сейчас, конечно, наш прицеп уступает современным фудтракам и за 10 тысяч долларов можно купить фудтрак покруче, но работаем с тем, что есть.

Мы не считали, отбились деньги или нет. Самое главное, что у нас есть уверенность в завтрашнем дне: мы не думаем о том, что надо искать работу или терпеть начальника. У нас есть рабочее место.





С этой недели и вплоть до ноября блинная будет стоять на Октябрьской. О том, чтобы еще раз арендовать место в «Песочнице», сестры думали, но около завода МЗОР аренда дешевле примерно в 2,5 раза. О конкуренции с блинной «ДЭПО», которая уже несколько лет работает на этой улице, собеседницы особо не думают. Говорят, клиентов хватит всем.

— Думаю, ни мы «ДЭПО», ни они нам не конкуренты. У них другой уровень, да и мы — уличная еда, а не ресторанная. Мы заметили, что люди, которые целенаправленно идут в кафе посидеть, проходят мимо. Наш основной клиент — гуляющие люди и мамы с колясками, ведь с коляской не всегда удобно заехать в заведение, иногда нет возможности «припарковать» ее рядом со столиком.

Девушки говорят, что иногда покупатели их ругают за стандартный ассортимент. Но они на этот счет не переживают.

— Один парень нам сказал: «От вас веет добротой и душевностью, вы будете в первую очередь брать этим, а не разнообразием блинов». Мы решили, что лучше будем делать все по-домашнему и как для себя, чем гнаться за какими-то новинками.





Создательницы Sisters' pancakes планируют, что вскоре начнут готовить еще и вафли, а около их прицепчика появятся скамейки из поддонов — чтобы была возможность удобно присесть.

— Без поддержки наших мужей, родителей и друзей у нас бы ничего не получилось. Кто-то выходил в праздники и помогал работать, кто-то с детьми сидел, кто-то в нужный момент одолжил денег, кто-то что-то посоветовал или поделился идеей. Близкие всегда в нас верят и нас поддерживают — это главное, и хочется сказать им за это спасибо, — резюмируют девушки.

Читайте также

«На День Воли переживали из-за проверок». Как многодетная мама продает картошку фри из фудтрака

«Это не бизнес на миллионы». Окупилась ли «Песочница» и сколько на самом деле стоит сет за 7 рублей

***

6 апреля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт группы «Звери» 20 апреля. Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 12 апреля.