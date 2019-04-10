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Редкий советский танк перевозили в Гомеле
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на улице Советской девятого апреля был снят на видео редкий танк времен Второй мировой — Т-60. Сегодня таких оригинальных машин осталось около шести. Танк перевозился пикапом на прицепе.
Т-60 был разработан в августе 1941 года. Он весил около шести тонн, а его экипаж состоял из двух человек. Танк защищен противопульной броней, максимальная толщина которой составляет 35 мм. Основное вооружение — нарезная автоматическая пушка ТНШ (ТНШ-1) калибра 20 мм, дополнительное — 7,62 мм пулемет.
Во время войны Т-60 даже
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Т-60 был разработан в августе 1941 года.
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