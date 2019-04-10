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Редкий советский танк перевозили в Гомеле

11.04.2019 11:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на улице Советской девятого апреля был снят на видео редкий танк времен Второй мировой — Т-60. Сегодня таких оригинальных машин осталось около шести. Танк перевозился пикапом на прицепе. Видео было опубликовано на канале CHP24BY.

Т-60 был разработан в августе 1941 года. Он весил около шести тонн, а его экипаж состоял из двух человек. Танк защищен противопульной броней, максимальная толщина которой составляет 35 мм. Основное вооружение — нарезная автоматическая пушка ТНШ (ТНШ-1) калибра 20 мм, дополнительное — 7,62 мм пулемет.

Во время войны Т-60 даже пытались заставить летать. Специально для него была создана бипланная коробка, имевшая размах 18 метров и площадь 85,80 квадратных метров. Она крепилась к танку при помощи специальных узлов, от которых он при посадке мог легко освободиться. В воздухе танк мог держаться на скорости 130 км/ч, а максимальная скорость буксировки не превышала 250 км\ч. Был изготовлен опытный экземпляр, и танк даже взлетел, но проект закрыли.

 
Теги: Гомель
 
 
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Т-60 был разработан в августе 1941 года.
 
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