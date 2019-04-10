Для пенсионеров хотят расширить список документов для скидки на проезд в поездах и автобусах

Источник материала: Tut.by

Для пенсионеров, которые в дачный сезон хотят воспользоваться 50-процентной скидкой на проезд в электричках и пригородных автобусах, могут расширить список документов, подтверждающих право на эту льготу. Сейчас для скидки на проезд нужно предоставить пенсионное удостоверение.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Власти хотят разрешить пенсионерам получать скидку на проезд в электричках и пригородных автобусах в дачный сезон не только по пенсионному удостоверению, но и паспорту, военному билету, водительскому удостоверению, служебному удостоверению или по другому удостоверению, которое выдали госорганы и в котором указаны число, месяц и год рождения.

«Предъявление таких документов предусматривается при реализации указанными гражданами права на скидку со стоимости проезда в год достижения ими общеустановленного пенсионного возраста», — говорится в проекте изменений в президентский указ «О государственной поддержке пенсионеров» от 29 апреля 2011 года № 176, который для публичного обсуждения разместил Минтранс.

Изменения решили ввести из-за того что в пенсионных удостоверениях не указана точная дата рождения. Это не позволяет установить достижение общеустановленного пенсионного возраста тех, кто вышел на заслуженный отдых досрочно.

Напомним, пенсионеры могут ездить с 50-процентной скидкой в сезон сельскохозяйственных работ с 1 мая по 30 сентября в поездах региональных линий бизнес-класса (с нумерованными местами), в поездах городских линий, а также в пригородных автобусах.