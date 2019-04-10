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"Юность" в 8-й раз стала чемпионом Беларуси по хоккею

11.04.2019 11:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

10 апреля на льду столичной «Чижовка-Арены» в пятом поединке финальной серии Кубка президента команда Михаила Захарова победила гродненский «Неман» и завоевала трофей.

"Юность" в 8-й раз стала чемпионом Беларуси по хоккею
«Юность-Минск» — «Неман-Гродно» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

10 апреля. Минск. «Чижовка-Арена». 4012 зрителей.

«Юность»: И. Брикун; Знахаренко — Щечин, Кулаков — Развадовский — Стефанович (капитан); Мицкевич — Казакевич, Лопачук — Дрозд — Когалев; Мажуга — Боголейша, Антонов — К. Брикун — Ногачев; Аносов — Жидких — Кашкар; Барковский, Протасеня.

«Неман»: Трус (58.32−59.13) (Саманьков, 59.13); Коршунов (капитан) — Бадун, С. Малявко — Боярчук — А. Малявко; Петров — Крыскин, Кислый — Ремезов — Левша; Хоромандо — Божко, Елисеенко — Смуров — Малиновский; Козячий — Степанов — Варивончик.


Шайбы: 1:0 — Лопачук (51.48, штрафной бросок), 2:0 — Кулаков (Мажуга, Развадовский, 59.13, в пустые ворота).

Броски: 27−31 (7−9, 8−12, 12−10).

Штраф: 4 — 4.

Лучшие игроки матча: Лопачук, И. Брикун — Трус.


Обе шайбы были заброшены в третьем периоде. Сначала штрафной бросок за фол против Михаила Стефановича реализовал Станислав Лопачук. А на последних секундах пустые ворота поразил Александр Кулаков.

Итог финальной серии Кубка президента (до 4 побед):

«Юность-Минск» (1) — «Неман-Гродно» (2) — 4:1 (4:3 ОТ, 1:2 ОТ, 2:1, 1:0 ОТ, 2:0).

За исключением заключительного матча, когда «Неман» на последних секундах пропустил в пустые ворота, поединки финальной серии завершились с разницей в одну шайбу, причем трижды победитель был выявлен лишь в овертайме.


Главному тренеру «Юности» Михаилу Захарову впервые в карьере удалось обыграть в финале наставника «Немана» Сергея Пушкова.

Прежде Сергей Пушков трижды обыгрывал Михаила Захарова в финалах Кубка президента (2014, 2017, 2018).

Таким образом, минская «Юность» чаще всех, 8 раз, становилась чемпионом Беларуси (2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2016, 2019), причем всякий раз команду приводил к золоту ее бессменный наставник Михаил Захаров.

Гродненский «Неман» был чемпионом 7 раз (1998, 1999, 2001, 2013, 2014, 2017, 2018).

Канувший в Лету столичный клуб «Тивали» завоевывал золото четырежды — в 1993, 1994, 1995 и 2000 годах. 


По два раза вершина покорялась новополоцкому «Полимиру» (1996, 1997) и позже прекратившему существование минскому «Керамину» (2002, 2008), по разу — «Гомелю» (2003), минскому «Динамо» (2007), жлобинскому «Металлургу» (2012) и солигорскому «Шахтеру» (2015).

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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10 апреля на льду столичной «Чижовка-Арены» в пятом поединке финальной серии Кубка президента команда Михаила Захарова победила гродненский «Неман» и завоевала...
 
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