Наркодиспансер в Барановичах продают всего за 63 тысячи рублей. Зданию почти 100 лет

Источник материала: Tut.by

В Барановичах на продажу выставили здание наркологического диспансера. Начальная цена двухэтажного кирпичного сооружения в центре города со столетней историей — 63,5 тысяч рублей. Но с учетом стоимости земли объект обойдется дороже.



Фото: «БУТ-Имущество»

Площадь здания наркодиспансера по улице Тельмана, 16 составляет почти 720 м². Кроме самого наркодиспансера с подвалом, погребом и пристройками, предмет торгов включает в себя два гаража, склад, площадку для мусора, два ограждения, ворота, водопроводную и канализационную сети и зеленые насаждения.

















Потенциальному инвестору также предлагается приобрести право аренды земельного участка площадью 39 соток на 50 лет. Стартовая стоимость — 111 200 рублей. Таким образом, за весь лот победителю или единственному участнику электронных торгов придется заплатить не менее 174 634 рублей.

Получается не дешево, но сразу вносить всю сумму необязательно — условиями торгов предусмотрена оплата в рассрочку как недвижимого имущества, так и права заключения договора аренды земельного участка. Отметим, что участок имеет некоторые ограничения по использованию, поскольку находится в охранных зонах линий радиофикации и электропередачи. Электронные торга на площадке « Бут-Имущество » назначены на 17 мая.