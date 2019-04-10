ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наркодиспансер в Барановичах продают всего за 63 тысячи рублей. Зданию почти 100 лет

11.04.2019 13:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Барановичах на продажу выставили здание наркологического диспансера. Начальная цена двухэтажного кирпичного сооружения в центре города со столетней историей — 63,5 тысяч рублей. Но с учетом стоимости земли объект обойдется дороже.


Фото: «БУТ-Имущество»

Площадь здания наркодиспансера по улице Тельмана, 16 составляет почти 720 м². Кроме самого наркодиспансера с подвалом, погребом и пристройками, предмет торгов включает в себя два гаража, склад, площадку для мусора, два ограждения, ворота, водопроводную и канализационную сети и зеленые насаждения.








Потенциальному инвестору также предлагается приобрести право аренды земельного участка площадью 39 соток на 50 лет. Стартовая стоимость — 111 200 рублей. Таким образом, за весь лот победителю или единственному участнику электронных торгов придется заплатить не менее 174 634 рублей.

Получается не дешево, но сразу вносить всю сумму необязательно — условиями торгов предусмотрена оплата в рассрочку как недвижимого имущества, так и права заключения договора аренды земельного участка. Отметим, что участок имеет некоторые ограничения по использованию, поскольку находится в охранных зонах линий радиофикации и электропередачи. Электронные торга на площадке «Бут-Имущество» назначены на 17 мая.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальная цена двухэтажного кирпичного здания 1920 года постройки в центре города - 63,5 тысяч рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
20 апреля в Беларуси пройдёт республиканский субботник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика