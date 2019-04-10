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Наркодиспансер в Барановичах продают всего за 63 тысячи рублей. Зданию почти 100 лет
Источник материала: Tut.by
В Барановичах на продажу выставили здание наркологического диспансера. Начальная цена двухэтажного кирпичного сооружения в центре города со столетней историей — 63,5 тысяч рублей. Но с учетом стоимости земли объект обойдется дороже.
Площадь здания наркодиспансера по улице Тельмана, 16 составляет почти 720 м². Кроме самого наркодиспансера с подвалом, погребом и пристройками, предмет торгов включает в себя два гаража, склад, площадку для мусора, два ограждения, ворота, водопроводную и канализационную сети и зеленые насаждения.
Потенциальному инвестору также предлагается приобрести право аренды земельного участка площадью 39 соток на 50 лет. Стартовая стоимость — 111 200 рублей. Таким образом, за весь лот победителю или единственному участнику электронных торгов придется заплатить не менее 174 634 рублей.
Получается не дешево, но сразу вносить всю сумму необязательно — условиями торгов предусмотрена оплата в рассрочку как недвижимого имущества, так и права заключения договора аренды земельного участка. Отметим, что участок имеет некоторые ограничения по использованию, поскольку находится в охранных зонах линий радиофикации и электропередачи. Электронные торга на площадке «
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Начальная цена двухэтажного кирпичного здания 1920 года постройки в центре города - 63,5 тысяч рублей.
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