ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси запретят развеивать прах умершего человека

11.04.2019 12:36 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси запретят развеивать прах умершего человека
Фото из открытых источников

В Беларуси в скором времени изменятся законы по вопросам погребения и похоронного дела. В частности, как пишет TUT.by, после вступления в силу закона в стране будет введен запрет на захоронение способом, не предусмотренным законом о погребении. Например, нельзя будет развеивать прах умершего человека.

В Беларуси запретят развеивать прах умершего человека Как перевезти урну с прахом?

Помимо этого, обязанность по содержанию в надлежащем состоянии участка для захоронения или места в колумбарии законопроект предлагает возложить в том числе на того, кто установил надмогильный памятник.

До одного дня сокращается срок погребения умершего, чья личность не установлена. Сейчас этот период составляет три дня.

Официально будут введены термины «братская могила», «групповая могила», «общая могила», «перезахоронение» и «семейный колумбарий». Также предполагается возможность вместо установления надмогильного памятника определенного образца Героям СССР, Беларуси, Героям Соцтруда, полным кавалерам ордена Отечества, Славы, Трудовой Славы за бюджетные деньги выплачивать компенсацию родным умершего.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парламент в первом чтении принял изменения в законы по вопросам погребения и похоронного дела.
 
Новости дня
Новости разные
 
5G все ближе: новую технологию представили в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика