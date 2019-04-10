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В Беларуси запретят развеивать прах умершего человека
11.04.2019 12:36 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В Беларуси в скором времени изменятся законы по вопросам погребения и похоронного дела. В частности, как пишет
Помимо этого, обязанность по содержанию в надлежащем состоянии участка для захоронения или места в колумбарии законопроект предлагает возложить в том числе на того, кто установил надмогильный памятник.
До одного дня сокращается срок погребения умершего, чья личность не установлена. Сейчас этот период составляет три дня.
Официально будут введены термины «братская могила», «групповая могила», «общая могила», «перезахоронение» и «семейный колумбарий». Также предполагается возможность вместо установления надмогильного памятника определенного образца Героям СССР, Беларуси, Героям Соцтруда, полным кавалерам ордена Отечества, Славы, Трудовой Славы за бюджетные деньги выплачивать компенсацию родным умершего.
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Парламент в первом чтении принял изменения в законы по вопросам погребения и похоронного дела.
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