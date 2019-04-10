В Беларуси запретят развеивать прах умершего человека

В Беларуси в скором времени изменятся законы по вопросам погребения и похоронного дела. В частности, как пишет TUT.by , после вступления в силу закона в стране будет введен запрет на захоронение способом, не предусмотренным законом о погребении. Например, нельзя будет развеивать прах умершего человека.

Помимо этого, обязанность по содержанию в надлежащем состоянии участка для захоронения или места в колумбарии законопроект предлагает возложить в том числе на того, кто установил надмогильный памятник.

До одного дня сокращается срок погребения умершего, чья личность не установлена. Сейчас этот период составляет три дня.

Официально будут введены термины «братская могила», «групповая могила», «общая могила», «перезахоронение» и «семейный колумбарий». Также предполагается возможность вместо установления надмогильного памятника определенного образца Героям СССР, Беларуси, Героям Соцтруда, полным кавалерам ордена Отечества, Славы, Трудовой Славы за бюджетные деньги выплачивать компенсацию родным умершего.