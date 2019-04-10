На трассе М10 в Речицком районе Hyundai насмерть сбил женщину

Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами автомобиля в Речицком районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.



Фото: ГАИ

Смертельный наезд произошел 10 апреля, около 22.45. По предварительной информации, 45-летний водитель Hyundai двигался по трассе М10 граница РФ — Гомель — Кобрин и на 104-м километре дороги совершил наезд на женщину, которая находилась на проезжей части в крайней правой полосе.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Известно, что световозвращающими элементами она обозначена не была.