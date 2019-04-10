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Вера Лапко вышла в четвертьфинал турнира в Лугано

11.04.2019 13:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Вера Лапко (№ 65 WTA) вышла в четвертьфинал одиночного разряда на грунтовом турнире в швейцарском Лугано с призовым фондом 250 тысяч долларов.


Фото: Reuters

В матче 1/8 финала Вера Лапко уверенно выиграла у 69-й ракетки мира россиянки Евгении Родиной, отдав сопернице всего 2 гейма — 6:2, 6:0. Встреча продолжалась всего 51 минуту.

Напомним, что в 1-м круге Вера Лапко в трех сетах взяла верх над 309-й ракеткой мира Рекой-Лукой Яни из Венгрии — 6:2, 2:6, 6:2. Это была первая победа Веры Лапко с 7 января, когда белоруска обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову на старте турнира в австралийском Хобарте. После той встречи Лапко потерпела 7 поражений кряду.

В парном разряде турнира в Лугано Вера Лапко вместе с Мэнди Минеллой из Люксембурга преодолела стартовый раунд, одержав победу над дуэтом Екатерина Яшина (Россия) / Пратана Томбаре (Индия) — 6:3, 6:2. Теперь в четвертьфинале Лапко и Минеллу ждет встреча с имеющей 3-й номер посева румынской парой Кристина-Андреа Миту / Сорана Кырстя.

 
 
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Белорусская теннисистка Вера Лапко (№ 65 WTA) вышла в четвертьфинал одиночного разряда на грунтовом турнире в швейцарском Лугано с призовым фондом 250 тысяч...
 
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