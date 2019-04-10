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Вера Лапко вышла в четвертьфинал турнира в швейцарском Лугано

11.04.2019 13:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Вера Лапко вышла в четвертьфинал турнира в швейцарском Лугано
Фото из открытых источников

Белорусская теннисистка Вера Лапко (65-е место в рейтинге WTA) продолжает успешное выступление на теннисном турнире в Швейцарии с призовым фондом $250 тыс. Во втором круге соревнований наша спортсменка встречалась с россиянкой Евгенией Родиной (69).

Вера Лапко вышла в четвертьфинал турнира в швейцарском Лугано Сборные Беларуси и Австралии назвали составы на матч Кубка Федерации

Белоруска не испытала особых трудностей, отдав сопернице лишь два гейма, – 6:2, 6:0. За выход в полуфинал турнира Вера Лапко поспорит с победительницей противостояния между словачкой Викторией Кузьмовой (46) и польской теннисисткой Игой Свентек (115).

Кроме того, Вера Лапко продолжает выступление в парном разряде турнира в Лугано в тандеме с представительницей Люксембурга Мэнди Минеллой. Остальные наши ведущие теннисистки не принимают участия в турнирах на этой неделе, готовясь к матчу Кубка Федерации. Напомним, полуфинал престижных соревнований между сборными Беларуси и Австралии пройдет в Брисбене 20 и 21 апреля.

 
 
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Белорусская теннисистка Вера Лапко не оставила шансов россиянке Евгении Родиной.
 
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