Помогите найти ребенка!

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Каменецким РОВД разыскивается без вести пропавший малолетний ВОЛОШИН Иван Викторович 29.05.2017 г.р., проживающий в д. Любашки, д.16. Мальчик пропал в период времени с 15.00 по 19.30 часов 10.04,2019 года со двора дома по месту жительства.





Приметы разыскиваемого: рост 70-80 см, худощавого телосложения лицо овальное, губы средней толщины, уши овальные общей оттопыренности, глаза голубые, волос прямой светло-русый.

Был одет: спортивная кофта синего цвета с красными полосками.

В случае владения какой-либо информацией просим сообщить в Каменецкий РОВД по адресу: г. Каменец, ул. 8 Марта, д.1.

Контактные телефоны: 8-01631-22287 – тел/факс ОУР; 8-029-729-2124, ОДС 2001202 МТС, 8-0163125036 (факс).

Юлия БАЛАНОВИЧ,

старший инспектор группы кадров Каменецкого РОВД.