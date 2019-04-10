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Помогите найти ребенка!

11.04.2019 12:05 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Каменецким РОВД разыскивается без вести пропавший малолетний ВОЛОШИН Иван Викторович 29.05.2017 г.р., проживающий в д. Любашки, д.16. Мальчик пропал в период времени с 15.00 по 19.30 часов 10.04,2019 года со двора дома по месту жительства.

Помогите найти ребенка!

Приметы разыскиваемого: рост 70-80 см, худощавого телосложения лицо овальное, губы средней толщины, уши овальные общей оттопыренности, глаза голубые, волос прямой светло-русый.

Был одет: спортивная кофта синего цвета с красными полосками.

В случае владения какой-либо информацией просим сообщить в Каменецкий РОВД по адресу: г. Каменец, ул. 8 Марта, д.1.

Контактные телефоны: 8-01631-22287 – тел/факс ОУР; 8-029-729-2124, ОДС 2001202 МТС, 8-0163125036 (факс).

Юлия БАЛАНОВИЧ,
старший инспектор группы кадров Каменецкого РОВД.

 
 
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Каменецким РОВД разыскивается без вести пропавший малолетний ВОЛОШИН Иван Викторович 29.05.2017 г.р., проживающий в д. Любашки, д.16. Мальчик пропал... Сообщение Помогите...
 
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