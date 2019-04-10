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Ограничение свободы и лишение прав – такую ответственность понесет виновник ДТП с участием маршрутного такси

11.04.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

На 2 года и 6 месяцев ограничения свободы  с направлением в исправительное учреждение открытого типа осужден 52-летний водитель пассажирского микроавтобуса «Мерседес-Спринтер», перевозивший пассажиров по маршруту Минск-Островец. ДТП с участием междугородней маршрутки, в котором пострадали два человека, произошло вблизи деревни Лисичино вечером 14 августа. В момент аварии в салоне находились шесть человек.

Как рассказал корреспонденту газеты «Светлы шлях» прокурор Сморгонского района Андрей Клышевич, водитель свою вину по статье 317 части второй Уголовного кодекса (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством,  повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения) признал полностью. Кроме того, после отбывания наказания ответчик лишится права управления транспортными средствами на 5 лет.

Ограничение свободы и лишение прав – такую ответственность понесет виновник ДТП с участием маршрутного такси

Напоминаем, что основными причинами аварии стало превышение скорости и неправильный выбор скоростного режима с учетом погодных условий. Автомобиль ехал со скоростью 100 км в час по мокрой дороге. Кроме того, он имел технические неисправности, а на задних колесах была установлена «лысая» резина.

Компания-перевозчик понесла материальную ответственность. Еще до суда пострадавшим были выплачены денежные компенсации.

Виолетта ВОЙТКО.

 
Теги: Минск
 
 
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На 2 года и 6 месяцев ограничения свободы  с направлением в исправительное учреждение открытого типа осужден 52-летний водитель пассажирского микроавтобуса...
 
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