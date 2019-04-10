Мужчин, которые пытались украсть алкоголь, администрация магазина избила и выставила голыми на улицу

Источник материала: KYKY

Беларусы попытались украсть бутылки настойки и водки в магазине. Администрация это заметила, завела их в подсобку, избила, раздела догола и выбросила на улицу. Об этом сообщает «Минск-Новости».

Случай произошел в одном из магазинов Серебрянки. Первый пострадавший – 38-летний безработный минчанин – ранее его судили за неуплату алиментов и грабежи. Он спрятал бутылку водки под кофту, но его поймали продавцы. Беларуса отвели в подсобку и избили молотком. Администраторы также потребовали от него вернуть деньги за похищенные ранее товары, к которым они не имел никакого отношения. Затем работники заставили его снять с себя всю одежду и выпихнули на улицу, закрыв дверь.

Второй потерпевший – 58-летний беларус, которого также судили, но чаще – девять раз. Он попытался украсть бутылку настойки. Работники поступили с ним так же: избили, вымогали деньги и даже плеснули кофе в лицо. А после выпроводили голым на улицу. Чтобы мужчины не сопротивлялись, им заклеивали рот скотчем. У беларусов остались кровоподтеки и ссадины, одному из них сломали нос.

Силовики подозревают, что на самом деле жертв куда больше – просто не все об этом сообщили. Вероятно, они боялись об этом рассказывать, потому что совершали кражу.

Отметим, что на самого 39-летнего владельца магазина не один раз составляли административные протоколы. Чаще всего – за нарушение ПДД, но были случаи, когда он набросился на автоинспектора. А на 29-летнго коллегу директора заводили уголовное дело – он уклонялся от воинской службы. Хотя магазин был на хорошем счету. Тем временем прокуратура Ленинского района отправила уголовное дело в суд. Там его рассмотрят.