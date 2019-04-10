У Ryanair распродажа. Можно улететь в Лондон и Берлин из Вильнюса от €15

Источник материала: KYKY

Щедрое предложение от лоукостера Ryanair: 500 тысяч билетов по всей Европе со скидкой 20 процентов.

Детали распродажи:



Акция заканчивается сегодня, в 1:00. Авиакомпания сбрасывает цену на один или несколько билетов по Европе на полеты в апреле-мае 2019.

Куда и за сколько можно улететь из Литовского Вильнюса:

По каким направлениям можно улететь из Украины:



• Киев – Быдгощ: €10;

• Львов – Краков: €10;

• Киев – Вроцлав: €10;

• Киев – Стокгольм: €13;

• Львов – Лондон: €13;

• Киев – Вена: €15;

• Киев – Варшава: €15;

• Львов – Дюссельдорф: €15;

• Киев – Берлин: €18.

Что предлагают с вылетом из польской Варшавы:





Проверить даты и купить билет можно по ссылке . Важно: в минимальную цену включена только ручная кладь.

Фото обложки: airinfo.org .