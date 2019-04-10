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У Ryanair распродажа. Можно улететь в Лондон и Берлин из Вильнюса от €15

11.04.2019 14:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Щедрое предложение от лоукостера Ryanair: 500 тысяч билетов по всей Европе со скидкой 20 процентов. 

Детали распродажи: 

Акция заканчивается сегодня, в 1:00. Авиакомпания сбрасывает цену на один или несколько билетов по Европе на полеты в апреле-мае 2019.

Куда и за сколько можно улететь из Литовского Вильнюса: 

По каким направлениям можно улететь из Украины:

•    Киев – Быдгощ: €10;
•    Львов – Краков: €10;
•    Киев – Вроцлав: €10;
•    Киев – Стокгольм: €13;
•    Львов – Лондон: €13;
•    Киев – Вена: €15;
•    Киев – Варшава: €15;
•    Львов – Дюссельдорф: €15;
•    Киев – Берлин: €18.

Что предлагают с вылетом из польской Варшавы: 



Проверить даты и купить билет можно по ссылке. Важно: в минимальную цену включена только ручная кладь.

Фото обложки: airinfo.org.

 
 
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Щедрое предложение от лоукостера Ryanair: 500 тысяч билетов по всей Европе со скидкой 20 процентов.  Детали распродажи:  Акция заканчивается сегодня, в 1:00. Авиакомпания...
 
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