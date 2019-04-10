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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в Лондоне

11.04.2019 14:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в Лондоне

фото: rbc.ru

Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Однако в конце концов его лишили права на убежище.

Задержание прошло в посольстве, куда были приглашены работники полиции.

Ассанж несколько лет скрывался в диппредставительстве, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании, а также в домогательстве и принуждении к действиям сексуального характера. Ассанж также опасался экстрадиции в США, где ему грозит тюремный срок за публикацию документов Госдепа США, пишет РБК.

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала арест Ассанжа ударом по демократии. «Рука «демократии» сжимает горло свободе», — написала она на своей странице в Facebook.
 

 
 
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Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Однако в конце концов его лишили права на убежище.
 
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