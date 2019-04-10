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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в Лондоне
11.04.2019 14:50 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rbc.ru
Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Однако в конце концов его лишили права на убежище.
Задержание прошло в посольстве, куда были приглашены работники полиции.
Ассанж несколько лет скрывался в диппредставительстве, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании, а также в домогательстве и принуждении к действиям сексуального характера. Ассанж также опасался экстрадиции в США, где ему грозит тюремный срок за публикацию документов Госдепа США, пишет
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Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Однако в конце концов его лишили права на убежище.
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