Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в Лондоне

Источник материала: Ежедневник



фото: rbc.ru

Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Однако в конце концов его лишили права на убежище.

Задержание прошло в посольстве, куда были приглашены работники полиции.

Ассанж несколько лет скрывался в диппредставительстве, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании, а также в домогательстве и принуждении к действиям сексуального характера. Ассанж также опасался экстрадиции в США, где ему грозит тюремный срок за публикацию документов Госдепа США, пишет РБК.



Представитель российского МИД Мария Захарова назвала арест Ассанжа ударом по демократии. «Рука «демократии» сжимает горло свободе», — написала она на своей странице в Facebook.

