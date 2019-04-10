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Доллар и евро продолжают терять в цене

11.04.2019 14:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На торгах в четверг белорусский рубль опять укрепился к доллару и евро. За последние пять дней это случилось уже четвёртый раз.

Значение валютной корзины снизилось на 0,15%, а с начала недели уже на 0,44%.

Курс доллара обвалился сразу на 0,0102 рубля до 2,1131 BYN/USD. Доллар дешевеет уже пятый раз подряд. Его потери за это время составили 0,0297 рубля. По итогам сегодняшних торгов белорусский рубль отбросил доллар на минимум за 20 дней.

Курс евро упал на 0,0084 рубля до 2,3838 BYN/EUR. Это минимум за последние 227 дней с конца августа 2018 года.

Курс российского рубля вырос на 0,0035 рубля до 3,2815 BYN/100 RUB.

Россия

Российский рубль продолжил дорожать на Московской бирже к доллару и евро. Так, к 11:30 средневзвешенный курс доллара снизился на 34 копейки до 64,3991 RUB/USD, а курс евро упал на 33 копейки до 72,62 RUB/EUR.

 
 
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На торгах в четверг белорусский рубль опять укрепился к доллару и евро. За последние пять дней это случилось уже четвёртый раз.
 
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Герой працы
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Вороновская газета
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Полымя
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Единство
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