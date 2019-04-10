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Диего Косту дисквалифицировали на 8 матчей за оскорбление судьи. Он пропустит остаток сезона
Источник материала: Партизан
Стал известен срок наказания для форварда «Атлетико» Диего Косты за удаление в матче Ла Лиги с «Барселоной» (0:2).
Дисциплинарный комитет лиги дисквалифицировал нападающего на 8 игр – на 4 за оскорбление арбитра Хесуса Хиля Мансано и еще на 4 – за то, что Коста хватал судью рукой.
Игрок и «Атлетико» также оштрафованы на 6010 евро и 2800 евро соответственно.
Коста, таким образом, пропустит остаток сезона, поскольку до конца чемпионата Испании осталось семь туров.
«Атлетико» вправе подать апелляцию на решение Дисциплинарного комитета.
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Стал известен срок наказания для форварда «Атлетико» Диего Косты за удаление в матче Ла Лиги с «Барселоной» (0:2).
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