Диего Косту дисквалифицировали на 8 матчей за оскорбление судьи. Он пропустит остаток сезона

Дисциплинарный комитет лиги дисквалифицировал нападающего на 8 игр – на 4 за оскорбление арбитра Хесуса Хиля Мансано и еще на 4 – за то, что Коста хватал судью рукой.





Игрок и «Атлетико» также оштрафованы на 6010 евро и 2800 евро соответственно.





Коста, таким образом, пропустит остаток сезона, поскольку до конца чемпионата Испании осталось семь туров.





«Атлетико» вправе подать апелляцию на решение Дисциплинарного комитета.



