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Глава Минпрома Беларуси все еще рассчитывает на включение белорусской техники в российские программы господдержки

11.04.2019 14:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минпром Беларуси продолжает переговоры с российской стороной по включению техники, произведенной на совместных сборочных производствах, в госпрограммы субсидирования закупок, сообщил глава ведомства Павел Утюпин журналистам в Минске в четверг.

"К сожалению, наша продукция, несмотря на глубокую степень кооперации, не всегда подпадает под эти условия. Поэтому мы находимся сейчас в переговорном процессе с Минпромторгом, пытаемся сблизить наши позиции и решить в конечном итоге этот вопрос", - сказал П.Утюпин.

Он привел в пример СП по сборке сельхозтехники в Брянске. "Мы уже договорились с нашими российскими партнерами, что кормоуборочная техника производства "Брянсксельмаша" должна быть включена в программы субсидирования, и  на нее распространятся те условия, которые есть в РФ для собственных производителей", - заметил министр.

"По зерноуборочным комбайнам мы пока ещё не достигли (договоренности — прим.), ведём переговоры. Но я думаю, что мы сможем найти и сблизить позиции", - сказал П.Утюпин.

"Это выгодно в конечном итоге и белорусской, и российской стороне. Для нас это распространение тех условий (поддержки — прим.), которые есть для российских производителей, для российской стороны - это создание рабочих мест, налогов", - добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Минпром Беларуси продолжает переговоры с российской стороной по включению техники, произведенной на совместных сборочных производствах, в госпрограммы...
 
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