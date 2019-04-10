Глава Минпрома Беларуси все еще рассчитывает на включение белорусской техники в российские программы господдержки

"К сожалению, наша продукция, несмотря на глубокую степень кооперации, не всегда подпадает под эти условия. Поэтому мы находимся сейчас в переговорном процессе с Минпромторгом, пытаемся сблизить наши позиции и решить в конечном итоге этот вопрос", - сказал П.Утюпин.





Он привел в пример СП по сборке сельхозтехники в Брянске. "Мы уже договорились с нашими российскими партнерами, что кормоуборочная техника производства "Брянсксельмаша" должна быть включена в программы субсидирования, и на нее распространятся те условия, которые есть в РФ для собственных производителей", - заметил министр.





"По зерноуборочным комбайнам мы пока ещё не достигли (договоренности — прим.), ведём переговоры. Но я думаю, что мы сможем найти и сблизить позиции", - сказал П.Утюпин.





"Это выгодно в конечном итоге и белорусской, и российской стороне. Для нас это распространение тех условий (поддержки — прим.), которые есть для российских производителей, для российской стороны - это создание рабочих мест, налогов", - добавил он.



