В Лондоне задержали основателя WikiLeaks Ассанжа

gordonua.com . На записи видно, что полицейские выносят мужчину на руках из здания посольства Эквадора в Лондоне и сажают в полицейский автомобиль, передает









Полиция Лондона задержала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа после того, как Эквадор отказался предоставлять ему убежище в своем посольстве, где он укрывался семь лет.



ВВС . Как сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда, Ассанж находится под стражей в полицейском участке в центре Лондона, где останется до появления в Вестминстерском магистратском суде, передает





опубликовал видеообращение в своем "Твиттере", где объяснил причины, по которым отказал Ассанжу в убежище. Президент Эквадора Ленин Мореновидеообращение в своем "Твиттере", где объяснил причины, по которым отказал Ассанжу в убежище.

По словам Морено, основатель WikiLeaks неоднократно нарушал международные конвенции.

"Неуважительное и агрессивное поведение Ассанжа, враждебные и угрожающие заявления со стороны дружественных ему организаций в адрес Эквадора и особенно нарушение международных договоров привели к ситуации, когда предоставление убежища Ассанжу неприемлемо и невозможно", - заявил Морено.





WikiLeaks написала в своем "Твиттере", что Эквадор действовал незаконно, "в нарушение международного права". В организации также отметили, что посол Эквадора сам пригласил британскую полицию в здание димписсии, после чего Ассанж был сразу же задержан.







Ассанж с 2012 года жил на территории посольства Эквадора в Лондоне. Прокуратура Швеции добивается его экстрадиции по подозрению в изнасиловании двух женщин в 2010 году.





Ассанж свою вину отрицает и опасается, что после выдачи шведским властям Стокгольм экстрадирует его в США, где его могут привлечь к ответственности за публикацию секретных дипломатических и военных документов на портале WikiLeaks.





29 октября 2018 года Ассанж заявил, что власти Эквадора больше не намерены укрывать его в своем посольстве в Великобритании и хотят выдать его США.





15 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что министерство юстиции США готовится предъявить обвинения Ассанжу.





6 декабря президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Великобритания предоставила гарантии того, что Ассанж может покинуть посольство в Лондоне и не будет экстрадирован. Основатель WikiLeaks отказался покидать здание дипмиссии.









5 апреля 2019 года в WikiLeaks сообщили, что Ассанжа намерены выдворить из посольства Эквадора в Лондоне.





10 апреля в организации заявили, что посольство Эквадора отложило выдачу Ассанжа из-за огласки.



