Как сообщает источник, "россонери" не могли тратить больше 30 миллионов евро, но зимой был отписан Кшиштоф Пёнтэк за 35 миллионов.





Напомним, что это уже не первый случай, когда Милан покупает игроков на сумму, которая превышает разрешенную. Прошлым летом УЕФА уже пытался отстранить клуб, но итальянцы выиграли апелляцию и приняли участие в Лиге Европы.