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УЕФА может запретить "Милану" участие в еврокубках в сезоне-2019/20
Источник материала: Партизан
УЕФА может наказать "Милан" и запретить принимать участие в еврокубках в сезоне-2019/20 из-за нарушения правил финансового фэйр-плей, передает Sky Sports, ссылаясь на официальных лиц конфедерации.
Как сообщает источник, "россонери" не могли тратить больше 30 миллионов евро, но зимой был отписан Кшиштоф Пёнтэк за 35 миллионов.
Напомним, что это уже не первый случай, когда Милан покупает игроков на сумму, которая превышает разрешенную. Прошлым летом УЕФА уже пытался отстранить клуб, но итальянцы выиграли апелляцию и приняли участие в Лиге Европы.
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УЕФА может наказать "Милан" и запретить принимать участие в еврокубках в сезоне-2019/20 из-за нарушения правил финансового фэйр-плей, передает Sky Sports, ссылаясь на...
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