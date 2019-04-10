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«Прочесывают каждый кустик и каждый заброшенный дом». В Кобринском районе ищут двухлетнего мальчика, которого нет уже почти сутки

11.04.2019 14:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В небольшой деревне Любашки Каменецкого района, которая находится совсем рядом с Беловежской пущей, сегодня очень многолюдно: здесь работает милиция, МЧС, пограничники, поисковые отряды, которые приехали из Минска. Все ищут двухлетнего Ваню Волошина, который пропал вчера днем, вышел из дома около 15 часов и не вернулся.

«Прочесывают каждый кустик и каждый заброшенный дом». В Кобринском районе ищут двухлетнего мальчика, которого нет уже почти сутки
Мальчик был одет в синюю кофту с красными полосами на рукавах. Его мама позвонила в милицию около девяти вечера. Родители Вани – представители этнического меньшинства.

- Маме 18 лет, папе 20, он работает в нашем хозяйстве, - говорит председатель Дмитровичского сельисполкома Вячеслав Русакевич. – У них четверо детей, самый младший родился в 2018 году. Они снимают дом по договору найма, зарегистрировались здесь в 2016 году.

- Как так вышло, что ребенок пропал?

- Вы представляете себе муравейник? Примерно так все организовано в этой семье и в этом дворе. Сегодня здесь только родители и их четверо детей, а завтра к ним приезжает родня со всей округи и разобрать, кто здесь живет, а кто приехал - невозможно. Дети гуляют, как хотят. Родители спохватились вчера днем, позвонили в милицию. Сейчас с ними общаются сотрудники милиции.

Заведующая ФАП Алла Степаненко говорит, что часто приезжает в деревню Любашки.


- В этой семье все дети здоровы, одеты-обуты. Родители без присмотра их не оставляют. Даже если маме нужно куда-то выйти, она просит кого-то присмотреть за детьми. Она всегда выполняет все мои рекомендации, лекарства у нее дома есть. Я бы никогда не подумала, что именно в этой семье такое может случиться.

По словам председателя, деревня Любашки относится к разряду вымирающих: здесь живет около 20 взрослых и примерно 40 детей. В деревне нет ни магазина, ни клуба - только ферма. Коренного населения в Любашках почти не осталось. Большинство семей, которые здесь живут – представители этнического меньшинства, многие находятся здесь без регистрации и часто переезжают с места на место.


 
Теги: Минск
 
 
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В небольшой деревне Любашки Каменецкого района, которая находится совсем рядом с Беловежской пущей, сегодня очень многолюдно: здесь работает милиция, МЧС,...
 
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