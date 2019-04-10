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Кремль после заявлений Лукашенко напомнил о своей помощи Минску
Источник материала: Партизан
В Кремле считают, что для обсуждения взаимоотношений между Россией и Беларусью нужна другая тональность, «которая лучше соответствует союзным отношениям».
Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнее высказывание президента Александра Лукашенко о том, что «обнаглевшая» России «выкручивает руки» Минску, передает
Однако, по словам Пескова, в Москве «с пониманием относятся к эмоциональным репликам в рамках особых отношений двух стран».
Кремль также «не может согласиться» с Александром Лукашенко в том, что Россия вводит санкции против Белоруссии. «Никакие санкции Россия не вводит», — подчеркнул Песков.
По его словам, у Москвы и Минска есть темы, по которым страны не могут достигнуть «понимания», это темы экономические, и тема коммерческих соглашений
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В Кремле считают, что для обсуждения взаимоотношений между Россией и Беларусью нужна другая тональность, «которая лучше соответствует союзным отношениям».
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