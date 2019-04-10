Кремль после заявлений Лукашенко напомнил о своей помощи Минску

РБК . Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнее высказывание президента Александра Лукашенко о том, что «обнаглевшая» России «выкручивает руки» Минску, передает





Однако, по словам Пескова, в Москве «с пониманием относятся к эмоциональным репликам в рамках особых отношений двух стран».





Кремль также «не может согласиться» с Александром Лукашенко в том, что Россия вводит санкции против Белоруссии. «Никакие санкции Россия не вводит», — подчеркнул Песков.





По его словам, у Москвы и Минска есть темы, по которым страны не могут достигнуть «понимания», это темы экономические, и тема коммерческих соглашений



