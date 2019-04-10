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Кремль после заявлений Лукашенко напомнил о своей помощи Минску

11.04.2019 13:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Кремле считают, что для обсуждения взаимоотношений между Россией и Беларусью нужна другая тональность, «которая лучше соответствует союзным отношениям».

Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнее высказывание президента Александра Лукашенко о том, что «обнаглевшая» России «выкручивает руки» Минску, передает РБК.

Однако, по словам Пескова, в Москве «с пониманием относятся к эмоциональным репликам в рамках особых отношений двух стран».

Кремль также «не может согласиться» с Александром Лукашенко в том, что Россия вводит санкции против Белоруссии. «Никакие санкции Россия не вводит», — подчеркнул Песков.

По его словам, у Москвы и Минска есть темы, по которым страны не могут достигнуть «понимания», это темы экономические, и тема коммерческих соглашений


 
Теги: Минск
 
 
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В Кремле считают, что для обсуждения взаимоотношений между Россией и Беларусью нужна другая тональность, «которая лучше соответствует союзным отношениям».
 
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Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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Слуцк Город
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Soligorsk News
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