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Житель Новогрудского района сжег тело маленького сына и развеял прах — это одна из причин появления нового закона

11.04.2019 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нетрадиционные методы захоронения собираются запретить в Беларуси на законодательном уровне, сообщил журналистам в парламенте заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов, отвечая на вопрос Sputnik. Сегодня депутаты приняли в первом чтении данный законопроект, Смирнов представлял его в Овальном зале.

«Данная норма вводится, чтобы исключить факты нетрадиционного захоронения», — сказал замминистра. При этом он уточнил, что был, к примеру прецедент, когда пытались похоронить тело в воде.

В свою очередь председатель комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Беларуси Юрий Дорогокупец сообщил, что одним из поводов для того, чтобы депутаты внесли данную норму в законопроект, стал случай в Новогрудском районе. По словам главы комиссии, местные жители забили тревогу в связи с тем, что мужчина, получив деньги на погребение умершего маленького сына, решил не хоронить тело, а сжег его в саду и развеял прах.

«Доя того, чтобы исключить подобные случаи, и введена данная норма в законопроект», — сказал Дорогокупец.

Он уточнил, что предложено ввести административную ответственность за нарушение традиционных для Беларуси форм захоронения тел.
 
 
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Нетрадиционные методы захоронения собираются запретить в Беларуси на законодательном уровне, сообщил журналистам в парламенте заместитель министра...
 
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Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
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