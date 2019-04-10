Житель Новогрудского района сжег тело маленького сына и развеял прах — это одна из причин появления нового закона

«Данная норма вводится, чтобы исключить факты нетрадиционного захоронения», — сказал замминистра. При этом он уточнил, что был, к примеру прецедент, когда пытались похоронить тело в воде.





В свою очередь председатель комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Беларуси Юрий Дорогокупец сообщил, что одним из поводов для того, чтобы депутаты внесли данную норму в законопроект, стал случай в Новогрудском районе. По словам главы комиссии, местные жители забили тревогу в связи с тем, что мужчина, получив деньги на погребение умершего маленького сына, решил не хоронить тело, а сжег его в саду и развеял прах.





«Доя того, чтобы исключить подобные случаи, и введена данная норма в законопроект», — сказал Дорогокупец.





Он уточнил, что предложено ввести административную ответственность за нарушение традиционных для Беларуси форм захоронения тел.