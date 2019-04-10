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"Надежный партнер" свергнут. Что будет с золотом, которое Беларусь добывала в Судане?

11.04.2019 13:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Свергнутый главный диктатор Африки был «надежным партнером» Лукашенко, который предоставил нашей стране два месторождения золота.
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Буквально в декабре прошлого года президент Судана прилетал в Минск

В декабре прошлого года президент Судана прилетал в Минск.

— У нас есть много совпадений в наших отношениях: политическое, экономическое и даже военно-техническое сотрудничество, — заметил на встрече с главой Беларуси Омар Хасан Ахмед аль-Башир.

И тут не поспоришь: оба президента пришли к власти с разницей в год.

Лукашенко на переговорах в Минске заявил, что Беларусь считает Судан «надежным партнером и доверяет ему в полной мере».

На переговорах с Лукашенко Омар Хасан Ахмед аль-Башир объявил о решении предоставить белорусам второе месторождение по добыче золота.

Одна белорусская компания уже участвовала в добыче золота на территории Судана. По информации TUT.BY, проектом занималась SOHRA Mining. Компания связана с белорусским бизнесменом Александром Зайцевым (приграничные логистические центры «Бремино Групп», поставки белорусской техники в страны Персидского залива, футбольный клуб «Динамо-Брест»).


И это еще не все! Планировалось создать в Судане машиностроительный центр, анонсировалось строительство сельскохозяйственного комплекса для производства молока и мяса. Также стороны договорились организовать в Судане тепличный комплекс по белорусским технологиям.

— У нас нет времени тянуть эти проекты за 2020 год. Это надо реализовать в ближайшее время, — заявил  Лукашенко в декабре 2018-го  и потребовал от министров в ближайшее время реализовать достигнутые с Суданом договоренности.

Не прошло и полугода, как режим в Судане рухнул, и «надежный партнер», правивший 25 лет, был свергнут. А ведь как красиво все начиналось!

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Свергнутый главный диктатор Африки был «надежным партнером» Лукашенко, который предоставил нашей стране два месторождения золота.
 
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