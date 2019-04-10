В Каменецком районе около 40 сотрудников милиции и МЧС прочесывают лес в поисках малыша

Источник материала: БелТА

11 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе около 40 сотрудников милиции и МЧС прочесывают лесной массив в поисках пропавшего ребенка, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

Вечером 10 апреля в РОВД обратилась жительница деревни Любашки. Она сообщила о пропаже сына, которому в мае исполнится два года. Сотрудники УВД, РОВД, МЧС, погранслужбы и внутренних войск незамедлительно организовали поиски. Каменецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку.

"На данный момент около 40 сотрудников милиции и МЧС прочесывают лесной массив. Также проверяются мелиоративные каналы, заброшенные строения. К поискам ребенка подключились добровольцы. На место прибыли представители Красного Креста, которые развернули пункт обогрева и питания", - сказала Анна Иващенко.

Пропавшего мальчика зовут Иван Волошин. Он был одет в синюю спортивную кофту с красными полосами на рукавах.

Информацию о местонахождении ребенка можно сообщить по телефону 102.-0-