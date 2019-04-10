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В Каменецком районе около 40 сотрудников милиции и МЧС прочесывают лес в поисках малыша

11.04.2019 16:18 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе около 40 сотрудников милиции и МЧС прочесывают лесной массив в поисках пропавшего ребенка, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

Вечером 10 апреля в РОВД обратилась жительница деревни Любашки. Она сообщила о пропаже сына, которому в мае исполнится два года. Сотрудники УВД, РОВД, МЧС, погранслужбы и внутренних войск незамедлительно организовали поиски. Каменецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку.

"На данный момент около 40 сотрудников милиции и МЧС прочесывают лесной массив. Также проверяются мелиоративные каналы, заброшенные строения. К поискам ребенка подключились добровольцы. На место прибыли представители Красного Креста, которые развернули пункт обогрева и питания", - сказала Анна Иващенко.

Пропавшего мальчика зовут Иван Волошин. Он был одет в синюю спортивную кофту с красными полосами на рукавах.

Информацию о местонахождении ребенка можно сообщить по телефону 102.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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11 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе около 40 сотрудников милиции и МЧС прочесывают лесной массив в поисках пропавшего ребенка, сообщила БЕЛТА...
 
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Герой працы
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Вороновская газета
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Полымя
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Светлы шлях
Единство
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