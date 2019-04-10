С 22 марта 2019 года на территории лесного фонда ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» установлено начало пожароопасного сезона.

С этого дня на территории лесного фонда ЗАПРЕЩЕНО:

разводить костры в хвойных несомкнувшихся древостоях и молодняках 1 класса возраста, на участках поврежденного леса (ветровал и бурелом), торфяниках, в местах с подсохшей травой;

оставлять непотушенные источники горения, тления (горящие спички, окурки и др.)

применять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;

оставлять промасленные или пропитанные ЛВЖ и ГЖ или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.);

заправлять топливные баки машин и механизмов в неустановленных местах, а также при работающих двигателях; использовать машины с неисправностями, приводящими к вытеканию ЛВЖ И ГЖ, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

выжигание сухой травы на землях лесного фонда;

сжигание порубочных остатков на лесосеках при II –V классах пожарной опасности.

Смолевичский лесхоз.