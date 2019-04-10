Каратисты со всей страны встретились в Смолевичах

Большой спортивный праздник развернулся в минувшую субботу на базе государственного учреждения «Минский областной клуб «Виктория». По сложившейся традиции здесь собрались лучшие каратисты со всей страны на открытых республиканских соревнованиях по шотокан каратэ-до «Край Смолевичский-2019». Эти соревнования уже по праву считаются брендовым турниром не только Смолевиччины, но и всей страны, они также внесены в энциклопедию «Регионы Беларуси» как знаковое событие в спортивной жизни Минщины.





Инициатором проведения соревнований выступает районный молодежный спортивный клуб «Гепард», которым руководит чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, чемпионка Республики Беларусь, мастер спорта Татьяна Валерьевна Катвицкая. Турнир проводится Белорусской федерацией шотокан каратэ-до при активной поддержке Смолевичского районного исполнительного комитета, ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района» и управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского района.

Нынешние соревнования приурочены к 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, одним из символов которой является расположенный в Смолевичском районе Курган Славы. Этот величественный мемориал воздвигнут в память о подвиге воинов четырех фронтов, которые во взаимодействии с партизанами освобождали Беларусь в 1944-м году. Курган Славы изображен на дипломах, которые вручали победителям соревнований.





На трех татами соревновались более 180-ти спортсменов из пяти регионов Беларуси в возрасте от пяти до 17 лет. Программа «Края Смолевичского-2019» значительно расширена, в нее добавлены новые разделы – ката для родителей, санбон кумитэ и дзю-иппон кумитэ. Для участников чемпионата и первенства Европы SKDUN-2019, который состоится в Баре (Черногория) старты в Смолевичах стали генеральной репетицией перед выездом, поэтому в соответствующих разделах смогли также выступить вне конкурса и взрослые спортсмены. В самих соревнованиях нынешнего года спортсмены сражались в 27-ми разделах технических комплексов – ката и поединках по различным видам – кумите. Следили за ходом соревнований профессиональные судьи международной категории.





– Шотокан каратэ-до – очень прогрессивный вид спорта, им можно заниматься всю жизнь. Это самое популярное направление каратэ, которым в мире занимаются больше 100 миллионов человек. Также шотокан каратэ-до – вид очень интеллектуальный, представленный сложной координацией движений, техникой и тактикой. Школа занятий дает спортсменам заряд на всю жизнь. Многие из тех, кто стояли у истоков зарождения данного спортивного направления в нашей стране, уже приводят на тренировки внуков, – отметил председатель РОО «Белорусская федерация шотокан каратэ-до», заслуженный тренер Республики Беларусь, обладатель 7 дана шотокан каратэ-до Андрей Яковлевич Вилькин. – Белорусская федерация шотокан каратэ-до существует 27 лет. Смолевичский районный молодежный спортивный клуб «Гепард» является одним из самых многочисленных в стране. Многие из учеников Татьяны Валерьевны Катвицкой являются чемпионами Европы и мира.





Уже с самого утра в спортивном зале было многолюдно – взволнованные родители, спортсмены от совсем маленьких до ребят и девушек старшего возраста.

Первыми на три татами вышли самые юные спортсмены. Они старательно, с полной отдачей демонстрировали свое мастерство в индивидуальном ката – технические комплексы. Затем выступили спортсмены постарше.

Во второй половине дня состоялась торжественная церемония открытия соревнований.

В федерации шотокан каратэ-до состоит больше 5 тысяч человек, которые объединены в 25 клубов, некоторые из которых насчитывают до 500 членов. В торжественной обстановке Андрей Яковлевич Вилькин вручил уникальный диплом Татьяне Валерьевне Катвицкой за активную подготовку спортсменов – в клубе «Гепард» насчитывается уже более 500 спортсменов. Таких клубов в стране – «Гепард» и «Академия каратэ».





Затем участников соревнований поприветствовала директор ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района» Екатерина Николаевна Сенько. Она пожелала спортсменам отличного настроения и спортивных успехов.

За активное участие в организации и проведении соревнований главный судья Татьяна Катвицкая вручила Благодарственное письмо Екатерине Николаевне Сенько и спонсорам соревнований.

Также Татьяна Валерьевна Катвицкая поблагодарила всех руководителей клубов, которые привезли свои команды и приняли участие в этом масштабном спортивном событии.





В ходе торжественной церемонии открытия Екатерина Николаевна Сенько вручила медали и дипломы победителям и призерам в своих разделах, а также некоторым участникам в специальных номинациях.

Прозвучал государственный гимн Республики Беларусь и сотни спортсменов в унисон исполнили традиционное приветствие: «Беларусь! Шотокан! Ура-ура-ура!».

После этого с творческим номером выступили юные дарования нашего района – трио саксофонистов ГУО «Смолевичская детская школа искусств», участником которого является призер соревнований Ольга Хацкевич. Ярким показательным выступлением порадовали участников и гостей соревнований чемпионы мира и Европы, исполнив сложнейшее ката.

После перерыва соревнования продолжились. Вплоть до вечера спортсмены выходили на татами и соревновались в различных разделах и возрастных группах, а опытные судьи следили за ходом поединков.

Группа поддержки также продемонстрировала выносливость и приверженность каратэ. Родители и друзья спортсменов поддерживали их на протяжении всех соревнований. Шестилетнего призера соревнований, воспитанника клуба «Гепард» Александра Зайцева пришли поддержать родители – Юлия и Николай. Они внимательно следили за каждым поединком сына, искренне переживали и неистово радовались победам юного спортсмена. К слову, Саша пришел в клуб в пять лет.

По-взрослому спокойно и уверенно держалась Ксения Катвицкая. В свои девять лет девочка уже семь – в каратэ. И россыпь наград – явное подтверждение правильного выбора спортивного направления.





В результате республиканских соревнованиях по шотокан каратэ-до «Край Смолевичский-2019» представители клуба «Гепард» показали очень хорошие результаты:

Александр Зайцев – 1-е место в индивидуальном ката 5-6 лет; 3-е место в ката хейан 6-7 лет;2-е место гохон кумитэ юноши 5-6 лет;

Антонина Свидовская –3-е место в индивидуальном ката 5-6 лет;

Александр Гуревич – 4-е место в индивидуальном ката 5-6 лет, 3-е место гохон кумитэ 5-6 лет;

Ксения Катвицкая – 4-е место в индивидуальном ката 9 лет, 3-е место в индивидуальном ката хейан 9 лет, 4-е место в индивидуальном ката open девушки, 2-е место гохон кумитэ девушки 8-10 лет; 3-е место санбон кумитэ девушки 7-9 лет; 2-е место ком. ката 13—17 лет;

Артем Фомченко – 3-е место ката хейан 8 лет;

Яраслава Семченко –2-е место ката хейан 8 лет;

Ольга Хацкевич – 4-е место ката 9 лет;

Виктория Хацкевич – 3-е место ката среди родителей;

Юлия Зайцева – 4-е место ката среди родителей;

Константин Малахов – 4-е место ката среди родителей;

Арина Копыток – 3-е место ката 13-17 лет;

РоманИвашко – 3-е место кумитэ 12-13 лет +49 кг;

Полина Нитченко – 1-е место ката open девушки;

Екатерина Барановская – 2-е место ката open девушки, 2-е место дзю-иппон кумитэ девушки 9-12 лет, 2-е место шобу-санбон кумитэ девушки 12-14лет;

Кирилл Гончар –1-е место ката open юноши, 3-е место ком. ката 13-17 лет; 2-е место шобу-санбон кумитэ 14-15 лет;

Максим Гончар – 2-е место ком ката 13-17 лет;

Алексей Грудовик – 3-е место гохон кумитэ юноши 8-10 лет;

Павел Юкавич – 3-е место дзю-иппон кумитэ юноши 13-15 лет, 1-е место шобу-санбон кумитэ юноши 12-13 лет +49 кг;

Виктория Бондарь – 1-е место шобу-санбон кумитэ девушки 12-14 лет;

Вячеслав Милькаманович – 3-е место шобу-санбон кумитэ юноши 12-13 лет – 49кг.

Также наши спортсмены были награждены специальными призами: «Универсальный спортсмен» – Екатерина Барановская, «Лучшая спортсменка Смолевичского района» – Ксения Катвицкая, «Лучший спортсмен Смолевичского района» – Кирилл Гончар.

В очередной раз «Гепардовцы» подтвердили статус сильных спортсменов и достойных соперников. А соревнования по шотокан каратэ-до «Край Смолевичский-2019» своей насыщенностью подарили прекрасные эмоции не только участникам, но и зрителям.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.