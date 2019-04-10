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Белорусско-словацкое сельскохозяйственное СП может появиться в Брестской области

11.04.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь и Словакия прорабатывают вопрос создания на территории Брестской области совместного сельскохозяйственного предприятия. Об этом сегодня сообщил посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш во время открытия IV Международного форума-выставки деловых контактов "Брест-2019", передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65174.php

Белорусско-словацкое сельскохозяйственное СП может появиться в Брестской области


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65174.php

Белорусско-словацкое сельскохозяйственное СП может появиться в Брестской области


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65174.php

Белорусско-словацкое сельскохозяйственное СП может появиться в Брестской области


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65174.php

Белорусско-словацкое сельскохозяйственное СП может появиться в Брестской области

Стороны работают над проектом в течение нескольких лет. "Три года искали партнеров на белорусской стороне, словацких инвесторов. Сейчас интенсивно работаем над созданием крупного сельскохозяйственного предприятия в Брестской области. Думаю, в ближайшее время вопросы будут конкретизированы, и мы получим позитивный результат", - сказал Йозеф Мигаш.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65174.php

Белорусско-словацкое сельскохозяйственное СП может появиться в Брестской области


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65174.php

Белорусско-словацкое сельскохозяйственное СП может появиться в Брестской области


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65174.php

Белорусско-словацкое сельскохозяйственное СП может появиться в Брестской области

По словам дипломата, Беларусь и Словакия наращивают сотрудничество. В частности, товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 30% по сравнению с 2017-м. "Результат может быть лучше, но мы двигаемся вперед. У нас есть проекты, которые уже реализуются и приносят конкретный эффект в товарообороте. Например, через структуру "Продтовары" наладили поставки нашего вина. Брест - первый белорусский город, где появилась эта продукция. Заинтересованы в более тесных контактах с городом и Брестской областью", - подчеркнул посол. Йозеф Мигаш также заявил, что в мае планируется возобновить работу почетного консульства Словакии в Бресте.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65174.php

Белорусско-словацкое сельскохозяйственное СП может появиться в Брестской области


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65174.php

Белорусско-словацкое сельскохозяйственное СП может появиться в Брестской области


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65174.php

Белорусско-словацкое сельскохозяйственное СП может появиться в Брестской области


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65174.php

Белорусско-словацкое сельскохозяйственное СП может появиться в Брестской области

В форуме-выставке деловых контактов, который 11-12 апреля проходит в Легкоатлетическом манеже Бреста, принимают участие около 200 гостей из 20 стран. В составе многих делегаций как представители бизнеса, так и дипломатического корпуса.

Фото Вадима Якубёнка

 
Теги: Брест
 
 
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  Беларусь и Словакия прорабатывают вопрос создания на территории Брестской области совместного сельскохозяйственного предприятия. Об этом сегодня сообщил...
 
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Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
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Lida.Info
Светлы шлях
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