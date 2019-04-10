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Демонтируют старый детский городок на Гаврилова. Уже есть задумки, что будет вместо него
11.04.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Демонтаж пришедшего в полную негодность и представляющего опасность детского городка на ул. Гаврилова в Бресте начался ещё на прошлой неделе.
В процессе работ будут удалены все бетонные конструкции, включая зону старого бассейна. Работы проводятся силами Брестского городского ЖКХ.
Детский городок на Гаврилова - предмет давнего спора, активисты давно просили его восстановить, чтобы обеспечить зону для отдыха горожан. Что получится в итоге, посмотрим.
По сведениям портала Виртуальный Брест, на текущий момент площадка не рассматривается властями города как перспективное место для объекта торговли. Напротив, были довольно грандиозные планы - думали и про футбольное поле, и про другие подобные объекты, но пока смогли найти инвестора лишь на современный детский городок. Каким он будет конкретно - ещё обсуждается. Если верить источникам, работы по установке согласился финансировать один из банков. Может быть, будут и другие варианты, в рамках сотрудничества и Государственно-частного партнерства, проект которого реализовывается в том числе и в Бресте.
Впрочем, нужно отметить, что работы по поиску инвестора продолжаются, и возможно, тут ещё будут воплощены в жизнь интересные и полезные для города проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни. Те же уличные тренажёры - так и просятся сюда!
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Демонтаж пришедшего в полную негодность и представляющего опасность детского городка на ул. Гаврилова в Бресте начался ещё на прошлой неделе. В процессе работ...
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