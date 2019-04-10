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Демонтируют старый детский городок на Гаврилова. Уже есть задумки, что будет вместо него

11.04.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Демонтаж пришедшего в полную негодность и представляющего опасность детского городка на ул. Гаврилова в Бресте начался ещё на прошлой неделе.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65173.php

Демонтируют старый детский городок на Гаврилова. Уже есть задумки, что будет вместо него

В процессе работ будут удалены все бетонные конструкции, включая зону старого бассейна. Работы проводятся силами Брестского городского ЖКХ. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65173.php

Демонтируют старый детский городок на Гаврилова. Уже есть задумки, что будет вместо него

Детский городок на Гаврилова - предмет давнего спора, активисты давно просили его восстановить, чтобы обеспечить зону для отдыха горожан. Что получится в итоге, посмотрим. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65173.php

Демонтируют старый детский городок на Гаврилова. Уже есть задумки, что будет вместо него

По сведениям портала Виртуальный Брест, на текущий момент площадка не рассматривается властями города как перспективное место для объекта торговли. Напротив, были довольно грандиозные планы - думали и про футбольное поле, и про другие подобные объекты, но пока смогли найти инвестора лишь на современный детский городок. Каким он будет конкретно - ещё обсуждается. Если верить источникам, работы по установке согласился финансировать один из банков. Может быть, будут и другие варианты, в рамках сотрудничества и Государственно-частного партнерства, проект которого реализовывается в том числе и в Бресте.

Впрочем, нужно отметить, что работы по поиску инвестора продолжаются, и возможно, тут ещё будут воплощены в жизнь интересные и полезные для города проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни. Те же уличные тренажёры - так и просятся сюда!

 
Теги: Брест
 
 
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Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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