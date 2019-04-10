На Бульваре Космонавтов перекрыли движение - водители испытывают затруднения

Источник материала: Виртуальный Брест

Как ранее мы информировали, 11 апреля 2019 году будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по бульвару Космонавтов на участке дороги от улицы Пушкинской до улицы Орджоникидзе с 06.00 часов до 00.00 часов, а также по правой стороне перекрестка бульвара Космонавтов и улицы Пушкинской с 06.00 часов до 11.00 часов.



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Как будет "ходить" общественный транспорт смотрите здесь .



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Цель перекрытия - укладка асфальта на перекрестке бульвар-Пушкинская и далее, в сторону Мицкевича.



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Из-за работ у водителей возникли затруднения, движение возможно, но очень медленно. Советуем сегодня избегать данного участка.