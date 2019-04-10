|
На Бульваре Космонавтов перекрыли движение - водители испытывают затруднения
11.04.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как ранее мы информировали, 11 апреля 2019 году будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по бульвару Космонавтов на участке дороги от улицы Пушкинской до улицы Орджоникидзе с 06.00 часов до 00.00 часов, а также по правой стороне перекрестка бульвара Космонавтов и улицы Пушкинской с 06.00 часов до 11.00 часов.
Как будет "ходить" общественный транспорт
Цель перекрытия - укладка асфальта на перекрестке бульвар-Пушкинская и далее, в сторону Мицкевича.
Из-за работ у водителей возникли затруднения, движение возможно, но очень медленно. Советуем сегодня избегать данного участка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как ранее мы информировали, 11 апреля 2019 году будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по бульвару Космонавтов на участке дороги от улицы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)