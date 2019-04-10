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13 апреля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
11.04.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
13 апреля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
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13 апреля 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет первый заместитель председателя Брестского горисполкома Кравчук Вадим Васильевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.
13 апреля 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет управляющий делами администрации Ленинского района г. Бреста Тупица Владимир Константинович.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 06 12.
13 апреля 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет управляющий делами администрации Московского района города Бреста Семенюк Владимир Анатольевич
13 апреля 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет управляющий делами администрации Московского района города Бреста Семенюк Владимир Анатольевич.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 59 00 77.
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13 апреля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
13 апреля работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 13 апреля 2019 года с 9.00 до 12.00...
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