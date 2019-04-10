Мужчину оригинально поздравили с 30-летием... Но придётся долго отчищать автомобиль

Источник материала: Виртуальный Брест

Вот такой "подарок" стоит на ул. Гоголя в Бресте сегодня, 11 апреля 2019 года во дворе одного из жилых домов.



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Не ново, но оригинально. С днём рождения!