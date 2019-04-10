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Мужчину оригинально поздравили с 30-летием... Но придётся долго отчищать автомобиль

11.04.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вот такой "подарок" стоит на ул. Гоголя в Бресте сегодня, 11 апреля 2019 года во дворе одного из жилых домов.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65170.php

Мужчину оригинально поздравили с 30-летием... Но придётся долго отчищать автомобиль

Не ново, но оригинально. С днём рождения!

 
Теги: Брест
 
 
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  Вот такой "подарок" стоит на ул. Гоголя в Бресте сегодня, 11 апреля 2019 года во дворе одного из жилых домов. Не ново, но оригинально. С днём рождения!
 
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Герой працы
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
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