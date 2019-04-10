Жителя Малориты после двух судимостей в очередной раз задержали пьяным за рулём

Источник материала: Виртуальный Брест

Житель Малориты, 1988 года рождения, может претендовать на «чемпионство» среди любителей управлять автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.



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Мужчину задержали днём 3 апреля на улице Заводской в райцентре, когда он управ­лял автомобилем марки «Фольк­сваген», который офор­м­­лен на его супругу. При про­­­хож­дении медицинского освидетельствования в ор­га­низме у горе-водителя выяв­лено 2,0 промилле алкоголя. Сотрудникам оГАИ нарушитель пояснил, что перед поездкой он с при­я­телем распивал водку в гараже по улице Оле­сика в райцентре.

Как сообщила жупналистам «Голаса часу» стар­ший ин­спектор по админист­ра­тив­ной практике отделения ГАИ Малоритского РОВД Наталия Трофимук, упомянутый го­рожанин уже много раз прес­тупал закон, садившись пьяным за руль автомобиля.

Ещё в 2010 году за управление транспортным средством в состоянии ал­когольного опьянения пов­торно в течение года муж­­чина привлекался к уго­лов­ной ответственности по статье 317/1 УК Респуб­лики Беларусь и понёс на­казание в виде штрафа в 210 базовых величин. К сожалению, никаких вы­водов малоритчанин не сде­лал и после погашения судимости в 2014 году опять за повторную в течение года «пьяную езду» был осужден по той же статье Уголовного кодекса к 2 годам исправительных работ с удер­жанием 20% заработка, ли­шением права управления транспортными средствами на срок 5 лет, а также у него был конфискован авто­мобиль «ВАЗ 21011», на котором и было совершено прес­туп­ле­ние.

Так как мужчина сел пья­ным за руль и тем самым не исполнил приговор суда, то на этот раз в отношении его может быть возбуждено как уголовное дело по части 2 статьи 317/1, так и по статье 417 «Неисполнение приговора суда о лише­нии права занимать опре­деленные должности или за­ниматься определенной деятельностью» УК Респуб­лики Беларусь