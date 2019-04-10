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Жителя Малориты после двух судимостей в очередной раз задержали пьяным за рулём
11.04.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Житель Малориты, 1988 года рождения, может претендовать на «чемпионство» среди любителей управлять автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчину задержали днём 3 апреля на улице Заводской в райцентре, когда он управлял автомобилем марки «Фольксваген», который оформлен на его супругу. При прохождении медицинского освидетельствования в организме у горе-водителя выявлено 2,0 промилле алкоголя. Сотрудникам оГАИ нарушитель пояснил, что перед поездкой он с приятелем распивал водку в гараже по улице Олесика в райцентре.
Как сообщила жупналистам «Голаса часу» старший инспектор по административной практике отделения
Ещё в 2010 году за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно в течение года мужчина привлекался к уголовной ответственности по статье 317/1 УК Республики Беларусь и понёс наказание в виде штрафа в 210 базовых величин. К сожалению, никаких выводов малоритчанин не сделал и после погашения судимости в 2014 году опять за повторную в течение года «пьяную езду» был осужден по той же статье Уголовного кодекса к 2 годам исправительных работ с удержанием 20% заработка, лишением права управления транспортными средствами на срок 5 лет, а также у него был конфискован автомобиль «ВАЗ 21011», на котором и было совершено преступление.
Так как мужчина сел пьяным за руль и тем самым не исполнил
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Житель Малориты, 1988 года рождения, может претендовать на «чемпионство» среди любителей управлять автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину...
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