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Белорусский торговый дом планируют открыть в Иркутске

11.04.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусский торговый дом планируется открыть в октябре в Иркутске. Об этом сообщил сегодня журналистам на площадке IV Международного форума-выставки деловых контактов "Брест-2019" заместитель председателя правительства Иркутской области Евгений Балашов, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65166.php

Белорусский торговый дом планируют открыть в Иркутске


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65166.php

Белорусский торговый дом планируют открыть в Иркутске

"Мы строим Белорусский торговый дом. Я надеюсь, он будет открыт во время визита белорусской делегации во главе с губернатором Брестской области Анатолием Лисом в октябре", - сказал Евгений Балашов.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65166.php

Белорусский торговый дом планируют открыть в Иркутске


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65166.php

Белорусский торговый дом планируют открыть в Иркутске


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65166.php

Белорусский торговый дом планируют открыть в Иркутске

Анатолий Лис


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65166.php

Белорусский торговый дом планируют открыть в Иркутске

Он отметил, что на протяжении многих лет Беларусь остается одним из ведущих партнеров Иркутской области в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Республика занимает второе место среди стран СНГ по объему внешнеторгового оборота. Импульсом для его наращивания стало создание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Иркутской области. За прошлый год двусторонний товарооборот увеличился по сравнению с 2017-м почти на 40% и составил $108,3 млн.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65166.php

Белорусский торговый дом планируют открыть в Иркутске


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65166.php

Белорусский торговый дом планируют открыть в Иркутске


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65166.php

Белорусский торговый дом планируют открыть в Иркутске

"Мы на этом не останавливаемся, я уверен, что с каждым годом будем наращивать товарооборот. У нас очень серьезные планы и намерения. Уже построен завод по производству белорусских лифтов - это очень актуальная проблема для Иркутской области. Сейчас в нашем регионе проходят испытания электробусы "Белкоммунмаша" и лесозаготовительные машины от "Амкодора". Большие надежды мы связываем и с производством продукции. Сейчас обсуждается строительство новых заводов в области мясопереработки, хранения сельхозпродукции", - сказал Евгений Балашов.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65166.php

Белорусский торговый дом планируют открыть в Иркутске

По его словам, в этом российском регионе с большим интересом изучают опыт Беларуси в различных отраслях экономики. "Мы надеемся на плодотворное сотрудничество. В этом плане мы еще и учимся. Как регион, имеющий газ, нефть, золото, другие полезные ископаемые, мы учимся, как без всех этих природных богатств строить свою экономику. Беларусь - тот пример, на который хочется всегда равняться", - сказал зампредседателя правительства Иркутской области.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65166.php

Белорусский торговый дом планируют открыть в Иркутске

Сегодня открылся IV Международный форум-выставка деловых контактов "Брест-2019". В двухдневном мероприятии участвуют около 200 иностранных гостей из 20 стран.-0-


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65166.php

Белорусский торговый дом планируют открыть в Иркутске

Фото Вадима Якубёнка

 
Теги: Брест
 
 
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  Белорусский торговый дом планируется открыть в октябре в Иркутске. Об этом сообщил сегодня журналистам на площадке IV Международного форума-выставки деловых...
 
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Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
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