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Волонтёры в Бресте приглашают на выставку. Открытие уже завтра
11.04.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Волонтеры в действии. Спасибо родителям и коллегам из детского квартала на Васнецова, которые помогают музею в важном деле приглашения на выставку.
Приглашаем в самых людных местах нашего города, а также в учебных заведениях.
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Волонтеры в действии. Спасибо родителям и коллегам из детского квартала на Васнецова, которые помогают музею в важном деле приглашения на выставку. Приглашаем...
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