Волонтёры в Бресте приглашают на выставку. Открытие уже завтра

Источник материала: Виртуальный Брест

Волонтеры в действии. Спасибо родителям и коллегам из детского квартала на Васнецова, которые помогают музею в важном деле приглашения на выставку.



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Приглашаем в самых людных местах нашего города, а также в учебных заведениях.



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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65165.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65165.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65165.php

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