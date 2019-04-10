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Волонтёры в Бресте приглашают на выставку. Открытие уже завтра

11.04.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Волонтеры в действии. Спасибо родителям и коллегам из детского квартала на Васнецова, которые помогают музею в важном деле приглашения на выставку.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65165.php

Волонтёры в Бресте приглашают на выставку. Открытие уже завтра

Приглашаем в самых людных местах нашего города, а также в учебных заведениях.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65165.php

Волонтёры в Бресте приглашают на выставку. Открытие уже завтра


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65165.php

Волонтёры в Бресте приглашают на выставку. Открытие уже завтра


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65165.php

Волонтёры в Бресте приглашают на выставку. Открытие уже завтра


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65165.php

Волонтёры в Бресте приглашают на выставку. Открытие уже завтра

 
 
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  Волонтеры в действии. Спасибо родителям и коллегам из детского квартала на Васнецова, которые помогают музею в важном деле приглашения на выставку. Приглашаем...
 
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Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
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Нясвижскiя навiны
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