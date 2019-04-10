Молодая Луна Полесья: беларусы выбрали имя для волчицы

Источник материала: Виртуальный Брест

30 марта участники и гости конференции TEDx Minsk 2019 предложили свои варианты имени для молодой волчицы из Полесья. Для выбора финального имени было объявлено голосование на сайте проекта vouk.by. Победил вариант Лу́на!



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В конце прошлого года общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» при поддержке Франкфуртского зоологического общества (Германия) пометила GPS-ошейниками двух волков на Полесье. С помощью ошейников учёные собирают данные о передвижении волков, изучают их рацион и маршруты. Имя для одного из серых героев проекта выбирали всей страной. Но имя он так и не получил: волка застрелили за 2 дня до подведения итогов голосования.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65164.php

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Сейчас в проекте осталась одна молодая волчица. В рамках выступления сотрудницы АПБ Ирины Кашпей на конференции TEDx Minsk 2019, участников мероприятия попросили предложить имена для серой лесной соседки. Так было собрало 62 разнообразных предложения! Проголосовать за лучший вариант можно было на странице проекта vouk.by . Так АПБ получила 278 ответов. Волчицу предлагали назвать Тэдина, Воля и даже – Андрей. Но всё-таки большинство голосов было отдано за Лу́ну, на втором месте – Паўліна, а на третьем – Уршуля (в честь кафе, расположенного в «Национальном академическом театре имени Янки Купалы»).

Итак, что мы знаем о Лу́не?

1. Волчица ещё совсем молодая. В конце весны ей исполнится год. Из-за круглогодичной охоты на волка, в Беларуси у серых соседей продолжительность жизни небольшая: в среднем года 4.

2. Лу́на живет в стае, численность которой, предположительно, 4-6 волков. Скорее всего это семья, т.е. включает её родителей, братьев и сестер.



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Площадь территории стаи 600 км²! Это почти в два раза больше площади города Минск. Связано это с низкой плотностью добычи. Волкам приходится накручивать огромные круги, чтобы найти след лося.