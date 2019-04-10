|
Молодая Луна Полесья: беларусы выбрали имя для волчицы
11.04.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
30 марта участники и гости конференции TEDx Minsk 2019 предложили свои варианты имени для молодой волчицы из Полесья. Для выбора финального имени было объявлено голосование на сайте проекта vouk.by. Победил вариант Лу́на!
В конце прошлого года общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» при поддержке Франкфуртского зоологического общества (Германия) пометила GPS-ошейниками двух волков на Полесье. С помощью ошейников учёные собирают данные о передвижении волков, изучают их рацион и маршруты. Имя для одного из серых героев проекта выбирали всей страной. Но имя он так и не получил:
Сейчас в проекте осталась одна молодая волчица. В рамках выступления сотрудницы АПБ Ирины Кашпей на конференции TEDx Minsk 2019, участников мероприятия попросили предложить имена для серой лесной соседки. Так было собрало 62 разнообразных предложения! Проголосовать за лучший вариант можно было на
Итак, что мы знаем о Лу́не?
1. Волчица ещё совсем молодая. В конце весны ей исполнится год. Из-за круглогодичной охоты на волка, в Беларуси у серых соседей продолжительность жизни небольшая: в среднем года 4.
2. Лу́на живет в стае, численность которой, предположительно, 4-6 волков. Скорее всего это семья, т.е. включает её родителей, братьев и сестер.
Площадь территории стаи 600 км²! Это почти в два раза больше площади города Минск. Связано это с низкой плотностью добычи. Волкам приходится накручивать огромные круги, чтобы найти след лося.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by