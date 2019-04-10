В Бресте проходит Международный форум-выставка деловых контактов «Брест 2019»

Источник материала: Виртуальный Брест

На два дня Брест стал деловой столицей Беларуси. Здесь проходит IVМеждународный форум-выставка деловых контактов «Брест 2019». В мероприятии участвуют бизнесмены из 20 стран — от соседней Польши до далекой Кубы.



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Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис убежден, что форум уже стал действенным инструментом привлечения в экономику региона иностранных инвестиций:

— Выставка деловых контактов — это, прежде всего, площадка для презентации инвестиционного потенциала Брестской области. В прошлом году в рамках форума были подписаны контракты на 30 млн рублей, созданы три совместных предприятия. Уверен, что и нынешний форум окажется продуктивным. Он послужит укреплению межрегионального сотрудничества и добрососедских связей.



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Заместитель губернатора Иркутской области Евгений Балашов от брестской выставки ждет новых идей и новых контрактов. По словам управленца, сегодня сотрудничество российского региона с Беларусью развивается очень активно:

— В прошлом году общий товарооборот превысил 108 млн долларов. Причем белорусский экспорт вырос в два раза. Наш рынок насыщен товарами из Беларуси, и они заслуженно пользуются высоким спросом. С партнерами мы обсуждаем строительство новых перерабатывающих заводов, хранилищ сельхозпродукции. Ведется работа по открытию в Иркутске Белорусского торгового дома. Более того, в нашем регионе проходят испытания электробусы «Белкоммунмаша» и лесозаготовительные машины от «Амкодора». Так что общих проектов и планов у нас много.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65163.php

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Председатель Польско-белорусской торгово-промышленной палаты Казимеж Здуновский рассчитывает, что брестский форум поможет активизировать двухстороннее деловое сотрудничество. Стремиться Беларуси и Польши есть к чему:

— В 2008 году товарооборот между нашими странами составил 3 млрд долларов. Затем, в силу различных причин, он существенно упал. Нужно наращивать упущенное, над чем мы и работаем. Польский бизнес заинтересован в расширении сотрудничества с деловыми кругами Беларуси. Прежде всего, нам интересна высокотехнологичная продукция и товары глубокой переработки, с высокой добавленной стоимостью. Я считаю, что предприятия из Беларуси должны сами активнее продвигать себя на европейском рынке. Это не закрытая зона. Здесь можно работать и зарабатывать.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65163.php

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Вчера в рамках форума были подписаны контракты примерно на 28 млн рублей. В Барановичском районе при участии британского капитала будет организовано производство грибов. Российский капитал поучаствует в создании производства геосинтетических материалов в Пинске. Польские партнеры инвестируют 13 млн рублей в создание ИТ-кластера в Бресте. Еще один перспективный проект — производство коньяков в Столинском районе. Посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан рассказал, почему этот проект должен быть реализован именно на Брестчине:

— В Молдове за последнее время существенно изменился климат — стало гораздо теплее. Из-за повышения температуры воздуха в винограде, который применяется для производства коньяков, теперь больше сахара, чем нужно. А вот на юге Беларуси условия вполне подходящие.



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По словам генерального директора концерна «Брестмясомолпром» Михаила Серкова, в Брестской области будет создано производство коньяков полного цикла:

— Это произойдет не завтра и не послезавтра, но в обозримом будущем. В конце мая Полесский государственный университет проводит бизнес-форум. В рамках этого мероприятия мы с молдавскими коллегами обсудим все детали этого важного и интересного проекта.